Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de coșmar din Monaco. Vedeta a distribuit apelul Prințului Albert, după atacul cu bombă care a șocat Principatul

Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, stabilită de mai mulți ani în Principatul Monaco, a reacționat după atacul cu bombă care a zguduit luni seară statul monegasc.

Vedeta a publicat pe contul său de Instagram un story cu mesajul oficial transmis de Prințul Albert al II-lea. În acesta, suveranul condamnă ferm atentatul și transmite solidaritate victimelor și familiilor acestora. În mesajul distribuit de Mihaela Rădulescu, Prințul Albert califică explozia drept „un act odios” și dă asigurări că toate instituțiile statului sunt mobilizate pentru identificarea autorului și elucidarea cazului.

Mesajul Prințului Albert de Monaco

„Explozia de natură criminală produsă în această seară la Monaco reprezintă un șoc pentru întreaga comunitate monegască.

Gândurile mele se îndreaptă, înainte de toate, către victime, familiile acestora și locuitorii din zonă afectați în mod direct de acest act odios. Prințesa Charlène, familia mea și cu mine dorim să le transmitem întreaga noastră compasiune și sprijinul nostru necondiționat.

Dorim, de asemenea, să salutăm activitatea remarcabilă a forțelor de ordine din cadrul Securității Publice, care gestionează această situație cu profesionalism și calm și care au asigurat intervenția rapidă pentru acordarea de ajutor victimelor și securizarea zonei.

Sub autoritatea Guvernului, toate instituțiile statului implicate sunt mobilizate în prezent și cooperează strâns cu autoritățile franceze. Avem încredere că acestea vor stabili cât mai curând circumstanțele acestei tragedii, îi vor identifica pe cei responsabili și vor oferi toate răspunsurile necesare, la toate nivelurile.

Mai mult ca oricând, Principatul Monaco va rămâne unit și hotărât în fața violenței și criminalității. Siguranța comunității noastre a fost întotdeauna o prioritate și va continua să fie, indiferent de amenințările cu care ne confruntăm”, este declarația transmisă de Prințul Albert al II-lea.

Mihaela Rădulescu locuiește de peste un deceniu în Monaco. În ultimii ani, vedeta a publicat frecvent imagini și mesaje din viața sa din Monaco și a participat la numeroase evenimente organizate în Principat.

Un atac fără precedent pentru Monaco

Potrivit informațiilor publicate de Le Figaro și BFM TV, explozia s-a produs luni, în jurul orei 21.00, într-un imobil situat pe strada Révérend Père Louis Frolla, în apropierea frontierei cu Franța.

Anchetatorii au stabilit că un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce lăsa un rucsac sau un colet în holul clădirii. Acesta a părăsit imediat zona, iar câteva momente mai târziu s-a produs deflagrația. Suspectul ar fi fugit spre localitatea franceză Beausoleil.

Ministrul de stat al Principatului, Christophe Mirmand, a declarat pentru BFM TV că este pentru prima dată când Monaco se confruntă cu un asemenea atac.

„Este prima dată, din câte știu, în istoria Principatului când are loc un asemenea act”, a afirmat oficialul, precizând că dispozitivul exploziv conținea elemente metalice menite să provoace un număr cât mai mare de victime.

Trei persoane au fost rănite

Procurorul general al Principatului, Stéphane Thibault, a declarat că trei persoane au fost rănite în explozie. Două dintre victime sunt în stare gravă, iar cea de-a treia, un adolescent, a suferit răni mai ușoare.

Potrivit procurorului, ancheta privind explozia produsă luni seară este încadrată, în acest moment, ca tentativă de asasinat și amplasare a unui dispozitiv exploziv pe domeniul public, fiind exclusă ipoteza unui atentat terorist. Magistratul a declarat că un bărbat, a cărui identitate este încă verificată, a lăsat un colet în fața apartamentului, iar explozia s-a produs exact în momentul în care cele trei victime au ajuns la ușă. Procurorul a mai precizat că ancheta este desfășurată în colaborare cu autoritățile franceze, în timp ce suspectul este în continuare căutat.

Le Figaro și BFM TV au relatat că ancheta este orientată către ipoteza unei tentative de asasinat țintite. Publicațiile franceze au scris că persoana vizată ar fi omul de afaceri de origine ucraineană Vadim Iermolaiev.

Anchetă comună între Monaco și Franța

Autoritățile monegasce au deschis o anchetă pentru tentativă de omor și folosirea unui dispozitiv exploziv. În paralel, poliția franceză participă la operațiunile de căutare a suspectului, având în vedere că acesta ar fi părăsit Principatul imediat după amplasarea bombei. Potrivit Monaco Info, toate structurile de intervenție și de securitate au fost mobilizate încă din primele minute după explozie.