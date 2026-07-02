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O țară care se învecinează cu Rusia anunță că vrea să colaboreze cu NATO

O țară care se învecinează cu Rusia anunță că este dispusă să colaboreze cu NATO și ONU. Este vorba despre Azerbaidjan care în ultima perioadă a fost „curtată” de Rusia. Interesul rușilor pentru Azerbaidjan a crescut foarte mult ca urmare a orientării spre UE a Armeniei.
O țară care se învecinează cu Rusia anunță că vrea să colaboreze cu NATO
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
02 iul. 2026, 22:38, Politic
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Anunțul a fost făcut de un oficial din Azerbaidjan. Conform Nexta, el a spus că armata țării sale ar putea participa la operațiunile pentru menținerea păcii sub egida ONU și NATO.

„În prezent, sunt studiate posibilitățile de participare a armatei la diferite operațiuni desfășurate de ONU și NATO, cu scopul de a contribui la menținerea păcii internaționale”, a declarat ministrul apărării din Azerbaidjan, Zakir Hasanov.

Anunțul poate fi surprinzător chiar dacă mult timp relațiile dintre Rusia și Azerbaidjan au fost tensionate. Totuși, după apropierea țării vecine Armenia de UE, Rusia a încercat să parieze pe relațiile cu Azerbaidjan pentru a-și păstra influența în regiune.

Rusia, Armenia, Azerbaidjan, o relație zbuciumată

În ultimii ani, Armenia s-a apropiat de Uniunea Europeană și s-a distanțat de Rusia, ceea ce i-a determinat pe ruși să amenințe cu privire la posibile creșteri ale prețurilor gazelor. De asemenea, rușii au oprit unele schimburi comerciale cu Armenia.

La alegerile parlamentare din Armenia, partidul premierului armean Nikol Pashinyan a obținut o victorie zdrobitoare. Pashinyan promovează o apropiere a țării de UE și, implicit, o distanțare de influența Rusiei.

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