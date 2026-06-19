Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. Este acuzat că a transmis date despre sisteme de apărare aeriană din Soci

Potrivit autorităților ruse, David-Adrian Kercho ar fi transmis, în august 2024, informații privind localizarea unor sisteme de apărare aeriană din zona Soci, în sudul Rusiei, către o agenție de informații ucraineană. FSB susține că, în schimb, acesta ar fi primit promisiuni de sprijin pentru a părăsi teritoriul rus și pentru a se alătura unor formațiuni armate implicate în conflictul din Ucraina.

Serviciul rus de securitate a publicat și imagini video cu momentul reținerii, iar potrivit comunicatului, bărbatul și-ar fi recunoscut vinovăția.

Informațiile privind modul în care acesta a pledat nu au putut fi verificate independent.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că urmărește cazul încă din decembrie 2024 și că a întreprins demersuri diplomatice prin Ambasada României la Moscova și la nivel central pentru acordarea de asistență consulară, în baza Convenției de la Viena privind relațiile consulare.

MAE precizează că hotărârea de condamnare a rămas definitivă la 19 iunie 2026, însă această informație nu ar fi fost notificată oficial de către autoritățile ruse. Totodată, instituția arată că partea rusă nu a permis până în prezent accesul consular la cetățeanul român și nici corespondența cu familia acestuia.

Ministerul Afacerilor Externe afirmă că va continua demersurile pentru protejarea drepturilor consular-legale ale cetățeanului român.