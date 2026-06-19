Prima pagină » Social » Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. Este acuzat că a transmis date despre sisteme de apărare aeriană din Soci

Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. Este acuzat că a transmis date despre sisteme de apărare aeriană din Soci

Un cetățean român a fost condamnat în Federația Rusă la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate, sub acuzația de spionaj în favoarea Ucrainei, potrivit unui comunicat al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB).
Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. Este acuzat că a transmis date despre sisteme de apărare aeriană din Soci
Andrei Rachieru
19 iun. 2026, 18:54, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit autorităților ruse, David-Adrian Kercho ar fi transmis, în august 2024, informații privind localizarea unor sisteme de apărare aeriană din zona Soci, în sudul Rusiei, către o agenție de informații ucraineană. FSB susține că, în schimb, acesta ar fi primit promisiuni de sprijin pentru a părăsi teritoriul rus și pentru a se alătura unor formațiuni armate implicate în conflictul din Ucraina.

Serviciul rus de securitate a publicat și imagini video cu momentul reținerii, iar potrivit comunicatului, bărbatul și-ar fi recunoscut vinovăția.

Informațiile privind modul în care acesta a pledat nu au putut fi verificate independent.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că urmărește cazul încă din decembrie 2024 și că a întreprins demersuri diplomatice prin Ambasada României la Moscova și la nivel central pentru acordarea de asistență consulară, în baza Convenției de la Viena privind relațiile consulare.

MAE precizează că hotărârea de condamnare a rămas definitivă la 19 iunie 2026, însă această informație nu ar fi fost notificată oficial de către autoritățile ruse. Totodată, instituția arată că partea rusă nu a permis până în prezent accesul consular la cetățeanul român și nici corespondența cu familia acestuia.

Ministerul Afacerilor Externe afirmă că va continua demersurile pentru protejarea drepturilor consular-legale ale cetățeanului român.

Recomandarea video

SONDAJ: Ți-ai rezervat concediul de vara asta? În România sau în străinătate? Cum este o vacanță „reușită”?
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Roman Abramovici, „cel mai fidel și devotat dintre oligarhii lui Putin”, placă turnantă între Moscova și Kiev? „Acești miliardari sunt doar niște axe ale operațiunilor de influență rusești, nu stabilesc ei agenda”
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Pe câți kilometri de drum expres se circulă în România în iunie 2026? DEx6 Brăila-Galați bate pasul pe loc de șase luni
Libertatea
Cum arată viața lui Tuncay Öztürk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. Fostul fizioterapeut și-a refăcut viața și are o familie
CSID
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da