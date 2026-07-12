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Zelenski denunță amplasarea depozitelor de armament în zone civile după ce un atac rusesc a ucis 10 oameni

Volodimir Zelenski a declarat că oficialii care au permis funcționarea depozitelor de armament într-o zonă rezidențială din afara Kievului, unde exploziile au ucis 10 persoane, au fost identificați și vor fi trași la răspundere.
Zelenski denunță amplasarea depozitelor de armament în zone civile după ce un atac rusesc a ucis 10 oameni
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
12 iul. 2026, 06:35, Știri externe
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Un atac rusesc de la începutul acestei săptămâni asupra orășelului Vyshneve, la periferia vestică a Kievului, a lovit un depozit care conține arme și muniții, declanșând o serie de explozii secundare, potrivit The Guardian .

Sute de case au fost avariate, iar reședintele ucrainean a declarat că o anchetă a Serviciului de Securitate ucrainean a stabilit care oficiali al producătorului de arme de stat Ukroboronprom au autorizat utilizarea depozitului. „Aceasta a fost o încălcare directă atât a legii, cât și a unei decizii a statului major al comandantului suprem”, a spus el. „Oficialii responsabili au fost identificați, iar statul este că fiecare dintre ei trebuie să răspundă.”

El a adăugat: „Fiecare manager de întreprindere trebuie să se asigure că astfel de tragedii nu se repetă niciodată.” Problema a stârnit un val de indignare publică, locuitorii invocând neglijență și lipsă de informații din partea oficialilor.

Anunțul lui Zelenski a venit în contextul în care atacurile rusești cu rachete și drone din Ucraina, sâmbătă, au ucis opt persoane, inclusiv un copil, și au rănit alte zeci, au declarat oficialii. Două bombe au lovit o zonă aglomerată din orașul nordic Sumy, o țintă frecventă a Rusiei, ucigând cinci persoane și rănind 30.

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