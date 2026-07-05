O navă comercială a fost atacată în Marea Roșie. Armata britanică monitorizează situația

Autoritățile britanice au anunțat că investighează incidentul, iar până în prezent nimeni nu și-a asumat responsabilitatea, transmite Associated Press.

Echipajul a raportat că este sub atac

UKMTO a transmis că nava a semnalat că este „sub atac din partea unor agresori înarmați necunoscuți”. Incidentul s-a produs în largul coastelor Yemenului, într-una dintre cele mai tensionate rute maritime din lume.

Autoritățile britanice au precizat că desfășoară verificări pentru a stabili circumstanțele atacului.

Nicio grupare nu și-a asumat responsabilitatea

Până în prezent, nicio organizație nu a revendicat atacul.

În ultimele luni, rebelii houthi din Yemen au amenințat în repetate rânduri că vor relua atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează Marea Roșie. Cu toate acestea, gruparea nu revendicase alte atacuri înaintea incidentului de duminică.

Un purtător de cuvânt al houthi nu a oferit un punct de vedere imediat după producerea incidentului.

Zona rămâne una cu risc ridicat

Pe lângă amenințarea reprezentată de rebelii houthi, autoritățile maritime urmăresc și activitatea piraților somalezi. În ultima perioadă, aceștia au fost implicați în mai multe incidente în Golful Aden, aflat în apropierea Mării Roșii.

Marea Roșie reprezintă una dintre cele mai importante rute comerciale la nivel mondial, fiind traversată anual de mii de nave care fac legătura între Europa și Asia.