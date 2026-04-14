Fotbalist de 20 de ani, ucis într-un atac armat asupra autobuzului echipei în Ghana

Un fotbalist ghanez în vârstă de 20 de ani a murit după ce autobuzul echipei sale a fost atacat de bărbați înarmați, într-un incident care a șocat lumea sportului local, scrie The Guardian.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
14 apr. 2026, 08:03, Sport

Dominic Frimpong, jucător al clubului Berekum Chelsea, a fost împușcat în timp ce echipa se întorcea de la un meci din campionat. Potrivit clubului și federației ghaneze de fotbal, incidentul a avut loc duminică, când autocarul a fost blocat în trafic de mai mulți atacatori înarmați, transmite The Guardian. Șase bărbați mascați, echipați cu arme de foc, ar fi oprit vehiculul și au deschis focul în momentul în care șoferul a încercat să dea înapoi pentru a evita pericolul. În autobuz se aflau aproximativ 30 de jucători și membri ai staff-ului.

În haosul creat, jucătorii și oficialii au încercat să fugă din autocar. Dominic Frimpong a fost lovit de un glonț în zona capului. A fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața. El este singura victimă confirmată a atacului.

Reacția federației: „Un talent promițător pierdut”

Federația Ghaneză de Fotbal a transmis că vestea morții jucătorului a provocat un val de șoc în întreaga comunitate sportivă. Oficialii l-au descris pe Frimpong drept „un tânăr talent promițător”, apreciat pentru dedicarea și pasiunea sa pentru fotbal. În acest sezon, jucătorul evoluase în 13 meciuri și marcase două goluri. Incidentul nu este unul izolat în Ghana. În ultimii ani, mai multe echipe de fotbal au raportat atacuri similare asupra mijloacelor de transport, ridicând semne de întrebare privind siguranța competițiilor. Autoritățile locale au anunțat că au trimis echipe suplimentare de intervenție și investighează cazul. Poliția a transmis că suspecții vor fi identificați și arestați în cel mai scurt timp.

