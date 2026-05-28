Prima pagină » Social » Scandal cu spray lacrimogen într-un autobuz din Pitești. Pasageră încătușată după o altercație violentă cu șoferul: „Eu sunt victima"

Scandal cu spray lacrimogen într-un autobuz din Pitești. Pasageră încătușată după o altercație violentă cu șoferul: „Eu sunt victima”

Un conflict violent izbucnit într-un autobuz din Pitești s-a încheiat cu intervenția poliției, transportarea la spital a persoanelor implicate și deschiderea unei anchete.
Mediafax Foto Imagine cu caracter ilustrativ
Andrei Rachieru
28 mai 2026, 11:20, Social
Incidentul a avut loc miercuri seară, în zona Colegiului „Ion C. Brătianu”, după ce o pasageră și șoferul autobuzului au intrat într-un conflict care a degenerat rapid. Potrivit informațiilor, femeia ar fi devenit agresivă după ce șoferul i-a atras atenția asupra comportamentului său din autobuz.

Martorii au relatat că femeia l-ar fi lovit pe șofer cu telefonul mobil în zona feței, iar acesta ar fi ripostat cu pumnii. În timpul altercației, pasagera a folosit un spray iritant-lacrimogen în interiorul mijlocului de transport, provocând panică printre călători.

Conflictul a continuat până la sosirea echipajelor de poliție, jandarmi și SMURD. Femeia a fost încătușată și transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar ulterior a fost dusă la audieri.

Potrivit unor surse citate de presa locală, aceasta ar mai fi fost implicată într-un incident similar într-un alt autobuz.

Ulterior, femeia a oferit declarații din spital pentru presa locală și a susținut că ea este, de fapt, victima agresiunii.

Aceasta a afirmat că șoferul ar fi blocat intenționat ușile autobuzului pentru a o ataca și a anunțat că intenționează să îi acționeze în instanță atât pe conducătorul auto, cât și compania de transport Publitrans.

Femeia le-a cerut anchetatorilor să analizeze imaginile surprinse de camerele de supraveghere din autobuz, despre care spune că îi vor demonstra nevinovăția.

