Iron Maiden cântă pe Arena Națională. Mai multe linii STB vor fi deviate și vor circula până după miezul nopții

Concertul Iron Maiden de pe Arena Națională va modifica temporar traseele mai multor linii STB. Totuși, unele mijloace de transport vor circula până după miezul nopții pentru preluarea spectatorilor.
Sursa foto: Facebook/PMB
Nițu Maria
28 mai 2026, 15:35, Social
Mai multe linii de transport public din București vor circula pe trasee modificate joi, în contextul concertului susținut de Iron Maiden pe Arena Națională.

Totodată, cinci linii vor avea program prelungit pentru preluarea spectatorilor după încheierea evenimentului, a anunțat Asociația pentru Transport Public București-Ilfov.

Potrivit TPBI, liniile 85, 90, 104, 143, 640 și N109 vor avea trasee deviate temporar joi, 28 mai, după restricționarea traficului rutier începând cu ora 15:00 pe Bulevardul Pierre de Coubertin și pe Bulevardul Basarabia, pe tronsonul dintre Bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății.

Pentru preluarea spectatorilor după concert, TPBI a decis prelungirea programului de funcționare pentru liniile 1, 10, 85, 90 și 104.

De asemenea, stația „Piața Hurmuzachi”, folosită de liniile 640 și N109 pe sensul spre Calea Călărașilor, va fi mutată temporar pe Calea Călărașilor, după intersecția cu Șoseaua Mihai Bravu.

În perioada restricțiilor, liniile 85 și 90 vor circula pe traseele obișnuite până la intersecția străzii Vatra Luminoasă cu strada Tony Bulandra, apoi vor merge deviat pe strada Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 104 va circula pe traseul normal până la intersecția Șoseaua Iancului – Bulevardul Pierre de Coubertin, după care va continua pe Șoseaua Iancului, Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Decebal, revenind apoi pe traseul obișnuit.

Linia 143 va merge pe traseul de bază între Bucur Obor și intersecția străzii Baicului cu Șoseaua Pantelimon, apoi va continua deviat prin Șoseaua Pantelimon, Bulevardul Ferdinand și Bulevardul Gării Obor până la terminalul Baicului.

Liniile 640 și N109 vor circula deviat după intersecția Bulevardului Chișinău cu Bulevardul Basarabia și Bulevardul Nicolae Grigorescu, continuând pe Bulevardul Nicolae Grigorescu, strada Constantin Brâncuși, strada Baba Novac, Șoseaua Mihai Bravu și Calea Călărașilor.

După concert, tramvaiele liniilor 1 și 10 vor circula în zona Arenei Naționale până după miezul nopții, cu treceri estimate între orele 23:05 și 00:10.

Troleibuzele liniei 85 vor pleca de la Arena Națională spre Gara de Nord la orele 23:02, 23:17, 23:32 și 23:47, iar cele ale liniei 90 vor merge spre stația Petrache Poenaru la orele 23:25, 23:38 și 23:58.

Autobuzele liniei 104 vor circula și ele după terminarea concertului, cu mai multe plecări estimate în intervalul 23:00-23:40.

Spectatorii vor mai putea folosi și liniile 5, 311, 335, 640, N1, N10, N102 și N109, care vor circula conform programului normal.

