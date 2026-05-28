Veste uriașă pentru șoferi: Transalpina se redeschide

Circulația rutieră se redeschide vineri, 29 mai 2026, de la ora 9.00, pe Transalpina, pe sectorul dintre Rânca și Curpăț al DN 67C. Decizia a fost luată după verificarea stării drumului de către o comisie formată din reprezentanți CNAIR, DRDP Craiova și Cluj.
Andreea Tobias
28 mai 2026, 15:45, Social
Redeschiderea pe Transalpina vine cu mai multe restricții pe care șoferii trebuie să le respecte.

În perioada 29 mai – 30 iunie 2026, circulația va fi închisă noaptea, între orele 20:00 și 09:00. De la 1 iulie, intervalul de închidere nocturnă se modifică: 21:00 – 07:00.

Pe întregul sector redeschis, viteza maximă admisă este de 30 km/oră. Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este interzis.

Circulația pe Transalpina poate fi suspendată oricând

CNAIR atrage atenția că traficul poate fi închis sau restricționat temporar în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile: ceață, ploi torențiale, furtuni. Același lucru este valabil în cazul avalanșelor, căderilor de stânci sau ebulmentelor.

Autoritățile subliniază că respectarea restricțiilor este obligatorie pentru siguranța deplasării pe acest sector de munte.

