Veste uriașă pentru șoferi: Transalpina se redeschide

Redeschiderea pe Transalpina vine cu mai multe restricții pe care șoferii trebuie să le respecte.
În perioada 29 mai – 30 iunie 2026, circulația va fi închisă noaptea, între orele 20:00 și 09:00. De la 1 iulie, intervalul de închidere nocturnă se modifică: 21:00 – 07:00.
Pe întregul sector redeschis, viteza maximă admisă este de 30 km/oră. Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este interzis.
CNAIR atrage atenția că traficul poate fi închis sau restricționat temporar în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile: ceață, ploi torențiale, furtuni. Același lucru este valabil în cazul avalanșelor, căderilor de stânci sau ebulmentelor.
Autoritățile subliniază că respectarea restricțiilor este obligatorie pentru siguranța deplasării pe acest sector de munte.