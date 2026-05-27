Directorul CNAIR anunță de când s-ar putea circula pe secţiunea Suplacu de Barcău – Chiribiş, parte a Autostrăzii Transilvania

Sursa foto: captură video Facebook/Cristian Pistol
Diana Nunuț
27 mai 2026, 19:27
Stadiul fizic al secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte a Autostrăzii Transilvania (A3) se apropie de 80%, iar în aceste condiții, circulația ar putea fi deschisă pe această porțiune până la finalul acestui an, a anunțat miercuri directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

„Pe cei 26,35 km ai acestei secțiuni, antreprenorul român (Construcții Erbașu) este mobilizat cu 610 muncitori și 268 de utilaje. Stadiul avansat al lucrărilor la structurile critice din acest șantier maximizează șansele de deschidere a circulației pe această secțiune până la finalul anului”, a scris Pistol pe Facebook.

Potrivit acestuia, în cazul podului peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău (km 6+655), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 97%.

„Se lucrează la vopsirea anticorozivă a elevațiilor și suprastructurii. Până la mijlocul lunii iunie se va finaliza aplicarea hidroizolației poliuretanice pe Calea 2”, a spus directorul general al CNAIR.

Contractul se ridică la aproape 900 de milioane de lei

La viaductul peste Valea Saldabagiului (km 14+386), în lungime de 320 m, stadiul fizic este de 85%, iar în prezent se lucrează la aplicarea hidroizolaţiei poliuretanice, a primului strat de asfalt şi a parapeţilor direcţionali.

În cazul viaductelor de la km 16+255 şi km 17+835, cu lungimi de 120 m şi respectiv 200 m, s-au finalizat plăcile de suprabetonare. Urmează să se aştearnă primul strat de asfalt şi să se monteze parapetul direcţional. Stadiile fizice sunt de 90%, respectiv 92%, a mai precizat Cristian Pistol.

Contractul are o valoare de 884 milioane de lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport.

„Obiectivul nostru este ca anul acesta să deschidem circulația pe încă aproximativ 72 de km din A3, care se vor adăuga celor 132 km din Autostrada Transilvania (A3) pe care se circulă deja.
Astfel, la finalul acestui an se va putea circula pe 204 km, din totalul celor aproximativ 269 km dintre Târgu Mureș și Borș”, a conchis directorul general al CNAIR.

