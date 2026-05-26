Directorul CNAIR: Progres fizic de 60% pe șantierul Secțiunii Margina-Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva

Lucrările pe secțiunea Margina-Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva au ajuns la un progres fizic de 60%, a anunțat marți directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.
Iulian Moşneagu
26 mai 2026, 13:53, Economic
„Progres fizic de 60% pe șantierul Secțiunii Margina-Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva. Pe cei 9,13 km ai șantierului, asocierea de constructori români și bosniaci (UMB Spedition -EuroAsflat) lucrează simultan la galeriile tunelurilor, structuri și terasamente”, a transmis Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Potrivit directorului CNAIR, la Tunelul 1, format din două galerii de 415 metri și 367,5 metri, „au fost finalizate excavația, torcretarea și fundațiile boltei întoarse”. În prezent, se lucrează la „cea de-a doua cămășuire, hidroizolație și drenuri laterale”.

La Tunelul 2, format din două galerii de 1.985 de metri și 1.825 de metri, „au fost excavați 986 m din galeria de pe calea 2 și 1.163 m din galeria de pe calea 1”.

Cristian Pistol a precizat că, pentru construcția tunelurilor de pe secțiunea Margina-Holdea, este folosită noua metodă austriacă, NATM, „tehnologie utilizată și la construcția tunelurilor de pe Secțiunea 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) a autostrăzii Sibiu-Pitești”.

La cele două viaducte și cele două pasaje de pe traseu au fost finalizate lucrările la fundații și structuri. De asemenea, stratul de formă și stratul inferior de fundație pentru terasamente sunt realizate în proporție de 90%.

Contractul are o valoare de 1,82 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin PNRR.

După deschiderea circulației pe cei 9,13 kilometri ai secțiunii Margina-Holdea, se va putea circula continuu pe autostradă pe o distanță de peste 360 de kilometri, de la Boița la Nădlac.

