Prima pagină » Știrile zilei » În Ucraina, primarii cer mită și pentru construirea centralelor electrice. Acțiune spectaculoasă a SBU

În Ucraina, primarii cer mită și pentru construirea centralelor electrice. Acțiune spectaculoasă a SBU

SBU l-a reținut pe primarul orașului Kilia din Regiunea Odessa. Acesta ar fi cerut o mită de 35.000 de dolari pentru construirea unei centrale electrice.
Directorul CNAIR: Progres fizic de 60% pe șantierul Secțiunii Margina-Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva
Directorul CNAIR: Progres fizic de 60% pe șantierul Secțiunii Margina-Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva
Tragedie în Belgia după ce un tren a lovit un microbuz școlar. Mai multe victime, copii transportați de urgență la spital
Tragedie în Belgia după ce un tren a lovit un microbuz școlar. Mai multe victime, copii transportați de urgență la spital
VIDEO | 100 de hectare exploatate ilegal în Olt. Diana Buzoianu anunță controale în tot județul și sancțiuni pentru cei care „nu au văzut nimic”
VIDEO | 100 de hectare exploatate ilegal în Olt. Diana Buzoianu anunță controale în tot județul și sancțiuni pentru cei care „nu au văzut nimic”
Franța, lovită de un val de căldură timpuriu fără precedent. Opt departamente au fost plasate marți în alertă portocalie de caniculă
Franța, lovită de un val de căldură timpuriu fără precedent. Opt departamente au fost plasate marți în alertă portocalie de caniculă
Cum se traduce austeritatea la stat: sporuri tăiate, dar salarii mai mari. Nimeni nu pierde bani, spune Pîslaru
Cum se traduce austeritatea la stat: sporuri tăiate, dar salarii mai mari. Nimeni nu pierde bani, spune Pîslaru
Sorina Matei
26 mai 2026, 13:55, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Primarul orașului Kiliia, Vyacheslav Chernyavsky, din regiunea Odessa, ar cerut o mită de 35.000 de dolari pentru construirea unei centrale electrice, potrivit SBU.

Funcționarul a cerut bani de la un reprezentant al unei companii străine pentru a aproba documentele de construcție ale unei centrale eoliene.

Stația urma să furnizeze energie spitalelor, școlilor și grădinițelor.

Primarul a fost prins în flagrant, în timp ce primea mita.

Acesta riscă o sentință de până la 12 ani de închisoare, precum și confiscarea bunurilor.

În Ucraina, sistemul energetic se confruntă cu o criză fără precedent, fiind catalogat drept unul dintre cele mai grav afectate sisteme electrice naționale din istoria modernă.

În prezent, țara a pierdut peste jumătate din capacitatea de generare dinainte de război, funcționând la o capacitate critică.

Toate cele 15 centrale termice majore din țară au fost avariate sau complet distruse de atacurile sistematice cu rachete și drone. Ponderea lor în producția națională a scăzut de la 23,5% la doar aproximativ 5%.

În perioadele de vârf, capacitatea disponibilă a scăzut la circa 11 GW, în timp ce necesarul de consum minim este de cel puțin 18 GW.

Deși centralele nucleare aflate sub control ucrainean asigură acum cea mai mare parte a energiei rămase, Rusia vizează substațiile electrice critice din jurul acestora. Recent, un incendiu la o substație de 750 kV din apropierea rețelei nucleare a alertat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
GSP.ro
Șeful FSB face acuzații grave de la Moscova: NATO creează arme biologice în spațiul CSI, iar Ucraina a devenit cel mai mare centru de contrabandă cu arme din Europa
Gandul
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Cât va costa un an de vechime la pensie, de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim
Libertatea
Câți bani pot primi românii diagnosticați cu Alzheimer. În ce grad de handicap poate fi încadrată boala?
CSID
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia