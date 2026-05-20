Parchetul european, condus de Koveși, a prins în flagrant un primar din Bihor care primea mită. Cum s-a întâmplat

„Într-o anchetă condusă de Parchetul European (EPPO) la Timișoara (România), primarul orașului Buduslău (județul Bihor) a fost plasat ieri sub control judiciar și acuzat de corupere pasivă, în cadrul unei anchete în curs privind executarea unui contract finanțat de UE pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole.

Dovezile adunate până în prezent arată că, începând cu octombrie 2025, primarul, care a acționat și ca responsabil financiar al autorității locale, a solicitat unui reprezentant al companiei o mită egală cu 5% din valoarea contractului, fără TVA.

Contractul în sine valora aproximativ 770.000 EUR (4 milioane RON), ceea ce înseamnă că mita solicitată a fost de 38.500 EUR (200.000 RON).

În schimb, primarul ar fi promis că va asigura buna desfășurare a contractului și că va accelera plățile pentru lucrările finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Se suspectează că funcționarul public a primit suma integrală în mai multe tranșe, inclusiv aproximativ 28.800 EUR (150.000 RON) pe 19 mai 2026, când a fost prins în fapt.

Primarul a fost acuzat de corupere pasivă. El a fost plasat sub control judiciar timp de 60 de zile, care include interdicția de a părăsi țara și interdicția de a-și exercita atribuțiile de primar în această perioadă.

Ancheta se desfășoară cu sprijinul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, Brigada de Operațiuni Speciale Timișoara, Inspectoratul de Poliție Județean Arad – Serviciul de Investigare a Crimelor Economice (Inspectoratul de Poliție Județean de Investigare a Crimelor Economice) și Serviciul Criminal de Investigare a Criminalității Arad. for Combating Organied Crime (Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara).

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești române competente”, anunță oficial EPPO.