Parchetul European anchetează delapidarea a 5 miliarde de euro din PNRR. Ce țări sunt vizate, cum stă România

Parchetul European (EPPO) a indicat în raportul său anual că au fost deturnate peste 5 miliarde de euro din Fondul european pentru redresare și reziliență post-Covid, cunoscut ca PNRR. 293 de noi anchete au fost deschise în 2025 de autoritățile europene.

518 cazuri în curs

La sfârșitul anului 2025, Parchetul European avea în curs 518 cazuri legate de NextGenerationEU, dintre care 512 vizau în mod specific fondul de redresare. În cadrul acestor 518 cazuri, au fost investigate 1.419 infracțiuni, implicând un total de 1.993 de suspecți.

Cea mai frecventă formă de fraudă implică furnizarea de informații false, incomplete sau înșelătoare pentru a obține fonduri, de exemplu, prin falsificarea facturilor și contractelor.

În total, la sfârșitul anului trecut, EPPO avea 3.602 investigații în curs, reprezentând o pierdere estimată la 67,27 miliarde EUR pentru bugetele UE și ale statelor membre.

Peste două treimi din pierderile totale (45,01 miliarde) sunt legate de frauda în domeniul TVA-ului și al taxelor vamale. „Acest lucru expune o industrie criminală care a fost ignorată sau tolerată mult prea mult timp”, potrivit EPPO.

Uniunea Europeană a înființat un fond de redresare în valoare de 650 de miliarde de euro, piatra de temelie a planului de redresare NextGenerationEU, pentru a ajuta statele membre să își relanseze economiile în timpul pandemiei.

Un „plan” de 5 miliarde

Pentru a beneficia de acest lucru, statele membre trebuie să atingă anumite obiective și etape convenite în prealabil. Belgia, de exemplu, a introdus un plan în valoare de peste 5 miliarde de euro.

Acest fond va înceta să existe la sfârșitul anului 2026, ceea ce explică creșterea bruscă a numărului de cereri depuse în 2025, a declarat Parchetul European pentru platforma de investigații Follow The Money.

Acesta este motivul pentru care numărul anchetelor a crescut brusc. Anul trecut, EPPO a deschis de două ori mai multe anchete legate de fondul de redresare decât în ​​anul precedent (292 față de 145 în 2024). Pentru prima dată, anchete au fost deschise și în Belgia, Cipru și Letonia.

Frauda din PNRR a însemnat în 2025 „21% din totalul anchetelor active privind frauda în materie de cheltuieli”.

Prejudiciul estimat adus intereselor financiare ale UE se ridică la 5,08 miliarde EUR, din care 2,63 miliarde EUR se referă la cazuri active în domeniul fraudei în domeniul achizițiilor publice.

Prejudiciul înseamnă 14% din prejudiciul total estimat pentru frauda în materie de cheltuieli”, spune EPPO.

România, în raportul EPPO

Pentru 2025, în ceea ce privește România, raportul instituției condusă de Codruța Koveși, susține următoarele:

Există un total de 535 de cauze în lucru

Prejudiciu estimat – 6,5 miliarde de euro

Plângeri înregistrate sunt 416

Cazuri deschise în 2025 în urma plângerilor – 303

Condamnări definitive obținute: 18

20 de persoane condamnate

Achitări: zero

La sfârșitul anului 2025, Parchetul European (EPPO) investiga 3 602 cazuri (o creștere de 35% față de 2024), cu un prejudiciu total estimat la 67,27 miliarde EUR pentru bugetele UE și naționale, aproape triplând numărul față de anul precedent (24,8 miliarde EUR), anunță instituția.

Peste două treimi din prejudiciul estimat (45,01 miliarde EUR) este legat de fraude care afectează sursele de venit ale UE, și anume frauda în materie de TVA și frauda vamală, scoțând la iveală o industrie criminală care a fost ignorată sau tolerată prea mult timp.

În 2025, EPPO a deschis 2 030 de cazuri noi, cu 35% mai mult decât în ​​2024. Deși cazurile de fraudă în materie de cheltuieli (legate de fonduri, subvenții sau ajutoare UE) reprezintă 68% din anchetele active (2 450), acestea reprezintă 27% din prejudiciul total estimat (18,67 miliarde EUR).

Un total de 512 cazuri active provin din Mecanismul de redresare și reziliență (PNRR), instrumentul cheie al NextGenerationEU, ceea ce demonstrează o creștere accentuată față de 2024 (66,7%). Din cauza volumului mare de plăți preconizate până în decembrie 2026, riscul de fraudă și corupție rămâne ridicat.

Rata de condamnare în cazurile EPPO este de aproape 95%, iar cu 275 de rechizitorii depuse anul trecut (cu 34% mai mult decât în ​​2024), EPPO aduce din ce în ce mai mulți autori de fraude UE în fața instanțelor naționale. Judecătorii au emis, de asemenea, ordine de înghețare a activelor în valoare de 1,13 miliarde EUR în anchetele EPPO, în timp ce valoarea activelor efectiv înghețate în cursul anului s-a ridicat la 288,93 milioane EUR.

În 2025, EPPO a primit și a procesat 6 966 de rapoarte și plângeri privind infracțiunile, o creștere de 6%, determinată în principal de rapoartele de la părți private (4 629), precum și de la autoritățile naționale (2 107). Numărul de rapoarte primite de la instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE (IBOA) rămâne scăzut (143).

Acest lucru arată că nivelul de detectare a fraudelor care afectează interesele financiare ale UE se îmbunătățește și că gradul de conștientizare a publicului cu privire la EPPO și încrederea în activitatea sa continuă să crească.