Comisia Europeană, vizată de o anchetă EPPO și de percheziții ale poliției belgiene. Ce nereguli sunt suspectate că s-au comis în executivul european

Ancheta vizează potențiale nereguli în vânzarea de active imobiliare în 2024, relatează Financial Times.
Sorina Matei
12 feb. 2026, 14:49, Justiţie

Poliția belgiană a efectuat o percheziție la sediul Comisiei Europene în cadrul unei anchete privind potențiale nereguli în vânzarea de active imobiliare, dezvăluie Financial Times. Perchezițiile se desfășoară chiar în timpul reuniunii informale a Consiliului European, de la Castelul Alden-Biesen, Regatul Belgiei.

Potrivit a două persoane familiarizate ultimele evenimente, joi dimineață au fost efectuate percheziții la diferite sedii ale Comisiei din Bruxelles, inclusiv la departamentul de buget.

Johannes Hahn, fost comisar pentru buget al UE.

Ancheta se referă la vânzarea de proprietăți imobiliare din UE, au declarat persoanele respective, care a avut loc în timpul mandatului anterior al Comisiei, pe vremea când Johannes Hahn era comisar pentru buget.

Hahn a fost responsabil de conducerea bugetului UE de 1 trilion de euro până în 2024.

După încheierea mandatului său, a fost numit trimis special al UE pentru Cipru.

Ancheta este condusă de Parchetul European (EPPO) și se referă la 23 de clădiri care au fost achiziționate de fondul suveran belgian de investiții, SFPIM, pentru 900 de milioane de euro în 2024.

La momentul respectiv, Comisia a declarat că vânzarea a fost organizată în conformitate cu regulamentul financiar al UE.

„EPPO poate confirma că desfășoară activități de colectare de probe în cadrul unei anchete în curs”, a declarat purtătorul de cuvânt al EPPO, Tine Hollevoet.

„Nu putem împărtăși nimic în plus în această etapă, pentru a nu pune în pericol procedurile în curs și rezultatul acestora.”

Olaf, organismul de supraveghere antifraudă al UE, a refuzat să comenteze, la fel ca și poliția federală belgiană.

Comisia Europeană, SFPIM și Hahn nu au răspuns imediat la o solicitare de a face un comentariu.

