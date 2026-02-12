Robert Negoiță scapă de controlul judiciar

Judecătorii Tribunalului București au revocat controlul judiciar pe cauțiune, măsură preventivă impusă de DNA primarului sectorului 3, Robert Negoiță.

Procurorii Secției a II-a a DNA îl plasaseră pe 5 februarie pe primarul sectorului 3, Robert Negoiță, sub măsura preventivă a controlului judiciar pe o cauțiune de 800.000 de lei. Edilul este acuzat de potențiala săvârșire a infracțiunii de abuz în serviciu.

Pornind de la o anchetă Recorder, DNA îl acuză pe Robert Negoiță că a încălcat prevederile legale, a dispus asfaltarea unei străzi din sectorul 3 pe un teren care nu se afla în domeniul public dar care se afla în proprietatea firmei familiei sale și a mai asfaltat de-a lungul timpului 11 străzi peste magistrale ale Transgaz.

Interceptările DNA, publicate de Mediafax, arătau cum primarul a fost dat de gol de apropiații săi.

Prin controlul judiciar, DNA îi ceruse lui Robert Negoiță nu se deplaseze la sediul Primăriei Sectorului 3 și să nu exercite funcția de primar al Sectorului 3 București, în exercitarea căreia a săvârșit faptele.