Robert Negoiță a ieșit pozitiv la un test rapid pentru cocaină: „Îți ceri scuze public dacă iese negativ?”

Filmarea a fost realizată în incinta Tribunalului București, unde edilul suspendat se afla în legătură cu un dosar penal în care este cercetat pentru abuz în serviciu, după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat percheziții la Primăria Sectorului 3 într‑un caz ce vizează construirea unui drum din bani publici în beneficiul fratelui său și alte posibile fapte de corupție. În urma audierilor, Negoiță a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să își exercite funcția de primar pe durata procesului.

În filmare, Marian Moroșanu îi oferă edilului un test rapid de detecție a cocainelor, iar Negoiță acceptă să‑l facă. Înainte ca rezultatul să fie afișat, acesta întreabă: „Îți ceri scuze public când va ieși negativ?” la care protestatarul răspunde că da. Ulterior, rezultatul testului rapid apare ca fiind pozitiv pentru cocaină. Primarul nu a fost de acord cu rezultatul testului, afirmând că nu crede că testul este fiabil.

Videoclipul a fost distribuit pe pagina de Facebook a lui Marian Moroșanu, un cunoscut protestatar și activist civic. Acesta a declarat încă de anul trecut că și-a propus să-i testeze antidrog pe toți primarii din București.

Autoritățile nu au anunțat oficial niciun rezultat de testare în acest caz, iar testele rapide de droguri precum cel folosit în filmare sunt indicative și nu au valoare de dovadă definitivă într‑un context juridic sau medical. Astfel de teste pot da rezultate fals pozitive sau fals negative și, conform specialiștilor, rezultatul trebuie confirmat prin analize de laborator pentru a stabili consumul real de substanțe.

Până în prezent, nici Negoiță, nici reprezentanți ai cabinetului său de avocatură sau ai instanțelor nu au oferit o declarație oficială despre această filmare sau despre rezultatul testului.