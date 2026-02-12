Nicușor Dan, despre decizia privind Consiliul pentru Pace: Probabil săptămâna aceasta

România are, potrivit președintelului, nelămuriri în ceea ce privește statul unei țări observator la această reuniune.

„Suntem încă în discuţii cu partea americană şi obiectul discuţiei este care poate să fie statutul unei ţări care, în momentul ăsta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică care este formatul discuţiei şi eventualii observatori, care este rolul lor în această şedinţă. Și, în funcție de răspunsul părții americane decidem dacă să mergem sau să nu mergem”, a declarat Nicușor Dan.

El a spus că decizia va fi anunţată „probabil săptămâna aceasta”.

Președintele a fost întrebat dacă România va participa în condițiile în care va avea un rol secund.

„Depinde, depinde, pentru că, după cum ştiţi, situaţia din Gaza e importantă pentru Europa, România are tradiţional nişte relaţii şi cu Israelul şi cu ţările arabe din zonă, deci e important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii”, a spus șeful statului.

De asemenea, Nicușor Dan a menționat că se discută despre acest subiect și cu partenerii europeni, dar că „răspunsul va fi dat de România”.

România a fost invitată în ianuarie de liderul SUA, Donald Trump, să facă parte din Consiliul pentru Pace, printr-o scrisoare adresată lui Nicușor Dan.

Săptămâna trecută, Nicușor Dan anunța că decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei.

Consiliul pentru Pace este o nouă inițiativă internațională, susținută de președintele Trump, care are scopul să contribuie la soluționarea conflictelor la nivel global, începând cu războaiele din Gaza și Ucraina.