Guvernul analizează declararea Combinatului Liberty obiectiv strategic

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, a declarat astăzi că Executivul intenționează să declare Combinatul Siderurgic Liberty Galați drept obiectiv de importanță strategică.

Anunțul vine în contextul procedurii de concordat și al unei posibile licitații internaționale anunțate pentru 12 mai.

Întrebată ce demersuri au fost făcute până acum, Ioana Dogioiu a precizat că adoptarea planului de concordat de către instanță presupune, în mod automat, și scoaterea activului la licitație.

„În momentul în care intenția există, da, pentru că este foarte important și ca obiectiv, și pentru conservare, și pentru locurile de muncă, în momentul în care va exista o formă finală, precis o voi comunica”, a declarat aceasta.

La solicitarea jurnaliștilor privind stadiul concret al procedurii, purtătorul de cuvânt a admis că nu deține, în acest moment, informații detaliate. „Nu, nu am în acest moment”, a spus Ioana Dogioiu.

Ordonanța privind accesul la fondul de garantare

În cadrul aceleiași conferințe, discuțiile au vizat și un proiect de ordonanță de urgență aflat recent în primă lectură. Actul normativ ar urma să permită angajaților companiilor aflate în concordat să aibă acces la fondul de garantare.

Întrebată de ce proiectul nu a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern, Ioana Dogioiu a precizat că va solicita clarificări. „Dacă doriți informații precise despre acest subiect, am să-l întreb. Mi se pare că Ministerul Muncii este inițiatorul și o să vă comunic care este stadiul”, a afirmat aceasta.