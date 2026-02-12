Guvernul înăsprește regimul plantelor și substanțelor stupefiante

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, a prezentat astăzi principalele proiecte adoptate în ședința Executivului.

Printre acestea se numără un proiect de lege care modifică regimul juridic al substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope.

Reguli mai stricte pentru substanțele stupefiante

Potrivit Ioanei Dogioiu, proiectul de lege „clarifică regimul juridic al preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope”, în contextul evoluției consumului și traficului ilicit de droguri.

Actul normativ urmărește armonizarea legislației naționale cu reglementările internaționale la care România este parte.

„Toate plantele și substanțele de acest fel care sunt prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte, precum și stupefiantele și psihotropele și preparatele lor care pot fi periculoase pentru sănătatea populației sunt prevăzute în anexele acestui proiect de lege”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Un element de noutate vizează regimul din farmacii: „În farmacii, și asta e un element de noutate, eliberarea, prepararea, păstrarea și evidența acestui tip de substanțe nu mai poate fi făcută decât de farmaciști cu drept de liberă practică

aprobată de Colegiul Medicilor și Farmaciștilor, deci nu mai sunt la îndemâna inclusiv a asistenților de farmacie”, a declarat Ioana Dogioiu.

Astfel, măsura exclude personalul auxiliar din procesul de gestionare a acestor produse.

Transportul și distrugerea substanțelor stupefiante și psihotrope vor fi realizate în condiții strict reglementate, potrivit proiectului.