Opoziția atacă trei miniștri din Guvernul Bolojan cu mai multe moțiuni simple. Educația și Apărarea, pe listă

La începutul sesiunii parlamentare de miercuri, senatorii AUR, POT și PACE – Întâi România au anunțat public că au depus trei moțiuni simple. Demersurile vizează Guvernul, pentru situația privind acordul UE-Mercosur, Ministerul Apărării și Ministerul Educației, unde Ilie Bolojan ocupă funcția de ministru interimar.

Prima moțiune a fost prezentată în plenul Senatului de senatorul AUR Petrișor Peiu. Aceasta a criticat Executivul pentru modul în care a gestionat acordul UE-Mercosur.

Inițiatorii susțin că România a acceptat înțelegeri importante fără o dezbatere publică reală și fără o analiză a efectelor asupra economiei. În text se arată că România „se angajează într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”.

Cei 47 de senatori semnatari acuză Guvernul de „servilism, suficiență și puțină știință”.

„Susținerea acordului UE-Mercosur a driblat dezbaterea parlamentară. Nu am fost chemați să discutăm nici oportunitatea și nici condițiile sau limitele unei asemenea susțineri, ceea ce a permis Guvernului să construiască un mandat informal, transmis prin Ministerul Afacerilor Externe către reprezentantul României în COREPER II. O decizie cu impact major asupra agriculturii și industriei a fost mutată din spațiul deliberării politice în cel al procedurii administrative. Dacă servilismul sau ignoranța au stat la baza acestei acțiuni politice ne-ar fi greu să ne pronunțăm tranșant, însă, trebuie să o spunem că ambele sunt la fel de grave, motiv pentru care mandatul premierul ar trebui să se afle deja pe biroul de la Cotroceni”, este menționat în document.

A doua moțiune depusă de opoziție îl vizează pe ministrul Apărării, Radu Miruță, și poartă titlul „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.

În textul moțiunii sunt criticate afirmațiile publice despre posibile misiuni militare în Groenlanda. În document se precizează: „Ministerul Apărării, domnul Radu Miruță a emis declarații publice privind posibile misiuni în Groenlanda, o zonă fără legătură directă cu obligațiile de apărare colectivă ale României, fără a furniza un cadru strategic, legal și de interoperabilitate cu NATO și UE, așa cum cer standardele diplomatice”.

Autorii moțiunii simple susțin că lipsa clarificărilor legale și strategice demonstrează „o neglijență politică incompatibilă cu funcția deținută”.

A treia moțiune îl vizează pe premierul Ilie Bolojan, în prezent ministru interimar al Educației, și se referă la situația elevilor și studenților. Inițiatorii au afirmat că politicile recente au afectat direct sprijinul financiar acordat tinerilor.

În text se menționează: „În ultimii ani, România a reușit o performanță rară, a vorbit constant despre viitor, în timp ce a tăiat metodic exact din generația care ar trebui să-l construiască. Elevii și studenții sunt invocați în discursuri, dar eliminați din bugete. Lăudați în campanii, dar abandonați în politici publice. Sub conducerea ministrului interimar al Educației, domnul Ilie Bolojan, educația a intrat într-o zonă periculoasă de austeritate fără protecție, reformă fără sprijin, responsabilitate fără asumare”.

De asemenea, în document mai sunt vizate de acuzații și reducerea burselor și limitarea facilităților de transport, alături de sprijinul acordat doar pentru o parte din an.