Ramona Ioana Bruynseels, mesaj dur în Parlament după votul pe buget: „Dați dovadă de curaj și salvați România”

Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels a lansat un atac dur la adresa parlamentarilor coaliției, în plenul Parlamentului, la dezbaterea și votul pe buget, acuzându-i că au votat împotriva pensionarilor, mamelor și copiilor și cerându-le să meargă „până la capăt” pe drumul unei despărțiri politice.

„În seara asta ați făcut pasul spre o despărțire. Mergeți până la capăt și dați dovadă de curaj și salvați România”, a declarat Bruynseels de la tribuna Parlamentului.

Intervenția a avut loc după o săptămână de discuții și tensiuni în Comisia pentru Buget-Finanțe. Ulterior, parlamentarul AUR a publicat pe rețelele sociale un videoclip cu discursul său, care, potrivit informațiilor transmise, a adunat în câteva ore zeci de mii de aprecieri, precum și mii de distribuiri și comentarii.

În discurs, Bruynseels le-a reproșat parlamentarilor puterii că mimează conflictul politic în fața camerelor de luat vederi, iar apoi negociază „în spatele ușilor închise”. Deputatul a susținut că actuala clasă politică a continuat practicile din ultimii 35 de ani, în loc să facă „politică în interesul oamenilor”.

„Cum puteți în continuare să mințiți așa românii? Cum puteți în continuare să le sfidați inteligența? Nu aveți acest drept”, a spus aceasta, afirmând că îi este „rușine” de ceea ce s-a întâmplat atât în Comisia de Buget, cât și în plen.

Parlamentarul AUR a invocat și valorile moștenite de la generațiile mai vechi, spunând că „bunicii noștri” aveau principii pe care actualii aleși le ignoră. În același context, ea a acuzat coaliția că s-a „coalizat împotriva mamelor” și a bebelușilor din România.

O parte importantă a intervenției a vizat situația pensionarilor. Bruynseels a afirmat că sprijinirea acestora reprezintă „un drept legal”, nu un favor politic, și a susținut că majoritatea parlamentară ar fi putut găsi resursele necesare pentru subvenționarea și indexarea pensiilor.

„Dacă în două ore, după ce v-a fost frică că veți pleca de la guvernare și pierdeți puterea, ați putut să găsiți un miliard, puteați să găsiți și banii pentru a subvenționa și pentru a indexa pensiile. Dar n-ați făcut-o”, a declarat deputatul.

În finalul discursului, Ramona Ioana Bruynseels a susținut că actualul buget nu aduce măsuri pentru mame, copii, pensionari sau pentru proiecte dedicate conservării identității culturale și tradiției naționale. Ea a avertizat că o eventuală revenire la guvernare „în același fel” ar însemna pierderea „întregii demnități și credibilități” în fața electoratului.

„Românii se uită la noi și nu mai înțeleg nimic după ceea ce văd aici”, a mai spus deputatul AUR în plen.