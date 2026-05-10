Ciprian Ciucu(PNL): Noi nu avem calcule. În acest moment calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, care a dărâmat acest guvern

Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, a declarat duminică seară într-o intervenție la Digi 24 că partidul său nu are calcule pentru o viitoare guvernare.

„Nu noi am adus țara în situația de a nu fi guvernată de un guvern cu putere depline. Noi nu avem calcule. În acest moment calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, care a dărâmat acest guvern. Ei doi trebuie să se întâlnească în primul rând, să-i ofere domnul Nicușor Dan lui Sorin Grindeanu opțiunea de a forma guvernul. Pentru că au picat un guvern votat, care funcționa în baza unui protocol, care a fost parafat la Cotroceni. Și cei doi sunt principali actori în acest moment la care trebuie să căutăm soluții. În primul rând, Nicușor Dan este președintele României și mediază foarte bine, este excelent, face acest lucru. Sorin Grindeanu, artizanul puciului prin care au dărâmat guvernul”, a declarat Ciprian Ciucu.

PNL așteaptă ca PSD să-și asume guvernarea, iar Nicușor Dan, președintele României, să ceară PSD să-și asume guvernarea. „Este gestul corect, imediat după ce dai jos un guvern, să-ți asumi guvernarea”, a mai spus Ciucu.