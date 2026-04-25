Ciprian Ciucu: PMB va evalua circa 4.000 de imobile pentru concesiuni şi parteneriate public-private

Edilul a explicat că strategia municipalităţii este de a folosi investiţiile publice pentru a atrage capital privat în proiecte de regenerare urbană şi pentru a genera venituri care să poată finanţa alte programe publice.

„Primarul general şi cei de sector trebuie să aibă o viziune şi să o transpună strategic”, a spus Ciprian Ciucu, referindu-se la nevoia unei guvernanţe coerente în Bucureşti, în condiţiile în care primarii de sector sunt independenţi bugetar de Primăria Capitalei.

Primarul general a dat ca exemplu Parcul Liniei, proiect despre care a afirmat că a dus, după finalizare, la triplarea preţurilor apartamentelor din zonă. În opinia sa, astfel de investiţii pot crea valoare economică şi pot impulsiona dezvoltarea urbană, dacă sunt dublate de o strategie pe termen lung.

4.000 de imobile analizate

Cele circa 4.000 de imobile aflate în portofoliul PMB urmează să fie analizate pentru a stabili care dintre ele pot fi reintroduse în circuitul economic. Potrivit primarului, unele ar putea fi concesionate, iar altele ar putea face obiectul unor parteneriate public-private, astfel încât municipalitatea să atragă finanţare privată şi să obţină fluxuri financiare pentru alte proiecte.

Ciprian Ciucu a admis însă că bugetul Primăriei Capitalei nu este suficient pentru renovarea şi consolidarea tuturor clădirilor cu risc seismic aflate în proprietatea municipalităţii. În cel mai bun caz, a spus acesta, PMB ar putea consolida aproximativ 15 clădiri în câţiva ani, în timp ce pentru întregul stoc ar fi nevoie de decenii.

Primarul Capitalei a descris PMB drept „un monstru administrativ”, cu mii de angajaţi în instituţiile subordonate, şi a vorbit despre necesitatea unei reforme administrative, dar şi despre creşterea capacităţii de lucru a instituţiei. El a precizat că unele proiecte ar putea fi abandonate sau finanţate din surse alternative, pentru ca municipalitatea să îşi poată concentra resursele pe priorităţile majore.

„Oraşele, ca să se schimbe, au nevoie de consecvenţă şi viziune pe termen lung. Oraşele europene s-au schimbat în 10 ani. E extrem de dificil. Ai nevoie de 10 ani pentru a pune un oraş la punct”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Edilul a adăugat că transformarea Capitalei nu ţine doar de infrastructură, ci şi de schimbarea mentalităţilor, subliniind că reforma administrativă şi atragerea capitalului privat sunt esenţiale pentru dezvoltarea Bucureştiului pe termen lung.