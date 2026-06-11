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Comisarii Gărzii de Mediu au dat amenzi de 90.000 de lei pentru neregulile găsite pe șantierele din Sectorul 2

Garda Națională de Mediu (GNM) a anunțat, joi, că în urma unor controale desfășurate, recent, la șantierele de construcții din Sectorul 2 al Capitalei, comisarii au dat amenzi în valoare totală de 90.000 de lei pentru neregulile identificate.
Comisarii Gărzii de Mediu au dat amenzi de 90.000 de lei pentru neregulile găsite pe șantierele din Sectorul 2
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Sursă foto: Facebook / Garda Națională de Mediu. colaj
Daiana Rob
11 iun. 2026, 13:50, Social
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Controalele s-au desfășurat în perioada 27 mai – 6 iunie, demersul reprezentând o acțiune comună de control alături de secția 28 Poliție. Mai multe șantiere de construcții au fost supuse controalelor. 

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Comisarii au verificat modul în care operatorii respectă obligațiile legale privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile de construcții, precum și măsurile necesare pentru prevenirea și reducerea impactului asupra calității aerului, potrivit comunicatului publicat de GNM. 

Cele mai multe nereguli de pe șantiere au fost legate de depozitarea și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, dar și încălcări ale legislației privind protecția atmosferei.

„Astfel de situații pot avea un impact direct asupra mediului și asupra calității vieții locuitorilor din zonele aflate în apropierea șantierelor”, transmit reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu. 

Potrivit acestora, comisarii au dat amenzi în valoare de 90.000 de lei pentru neregulile identificate pe șantierele din Sectorul 2.

Autoritatea transmite că va continua controalele din zonele urbane aglomerate, unde activitățile de construcții trebuie desfășurate cu respectarea strictă a normelor de protecție a mediului, astfel încât dezvoltarea orașului să nu se facă în detrimentul sănătății populației și al calității mediului.

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