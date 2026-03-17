Garda de Mediu cere un nou plan de gestionare a deșeurilor la nivel național

Într-un comunicat publicat, luni, pe pagina e Facebook, reprezentanții Gărzii de Mediu au anunțat că desfășoară controale la nivel național. Inspectorii vor verifica dacă primăriile, asociațiile intracomunitare sau Consiliile Județene gestionează corect deșeurile.

„Începem un control masiv al tuturor administrațiilor, locale, județene și intracomunitare pe tot ce înseamnă gestionarea deșeurilor. Este al patrulea an consecutiv în care experții noștri verifică mii de administrații și culeg date reale, din teren, care nu arată deloc bine. Concluzia noastră este că lucrăm pe un Plan Național de Gestionare a Deșeurilor depășit, care ne-a adus la un procent de 88% deșeuri nereciclate la nivel național”, a declarat Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu.

În 2025, inspectorii Gărzii de Mediu au dat amenzi „record”, în valoare de 25 de milioane de lei. Cu toate acestea, 88% din deșeurile colectate la nivel național sunt nereciclate, iar mai puțin de jumătate trec printr-o formă minimă de tratare înainte ori atunci când ajung la gropile de gunoi.

Peste 200.000 de tone de deșeuri, trimise spre reciclare prin SGR

Potrivit raportului Gărzii de Mediu publicat în 2024, prin SGR au fost colectate si trimise spre reciclare în jur de 209.000 de tone de deșeuri. Valoarea reprezintă numai 4% din totalul de peste 5,5 milioane de tone colectate la nivel național.

Din totalul colectat de peste 5,4 milioane de tone, în jur de 3 milioane de tone de deșeuri au fost depozitate fără tratare, informează Garda de Mediu.

Experții Gărzii Naționale de Mediu au propus mai multe ajustări la cadrul de politici publice în gestionarea deșeurilor, printre care, delimitarea clară în ceea ce privește domeniul de aplicare – pentru evitarea confuziilor în sensul înțelegerii obligațiilor ce revin unităților administrativ teritoriale și operatorilor de salubritate – dar și ajustarea indicatorilor de performanță privind regimul deșeurilor, – care, în loc să ajute la creșterea nivelului de deșeuri reciclate fac, ca unii operatori de sortare să refuze deșeurile aduse spre sortare, potrivit comunicatului publicat.