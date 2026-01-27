Primăriile din țară, amendate de Garda de Mediu pentru că nu gestionează deșeurile la nivel local

Potrivit raportului GNM din anul 2025, publicat, marți, primăriile din toată țara s-au ales cu amenzi în valoare de peste 163 de milioane de lei, valoare care reprezintă o cifră „record”, potrivit sursei citate.

Deși numărul controalelor a scăzut ca urmare a integrării României în spațiul Schengen, iar controalele au devenit ceva mai complexe, numărul, dar și valoarea amenzilor date a crescut cu 20-25% față de anii precedenți, atingând cel mai înalt nivel din ultimii ani.

”Gestionarea deșeurilor rămâne o problemă de mediu la nivel național. Noi am acționat mult mai eficient, pentru că acum, prin PNRR, grație unei schimbări de legislație, folosim drone și laboratoare mobile de analiză. Acoperim mai mult teren și putem lua măsuri directe: confiscări de utilaje, indisponibilizări de deșeuri. Dar rămân consecvent cu ideea că trebuie să lucrăm la cauze, nu să tratăm exclusiv simptomele”, a explicat Andrei Corlan, în calitate de Comisar General al GNM.

Peste 2 milioane de deșeuri, transportate fără a fi recepționate

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, rata de neconformitate este de 77% la nivelul transporturilor de deșeuri, iar o cantitate de peste 2 milioane de tone de deșeuri sunt transportate fără a fi nerecepționate de instalațiile la nivel național.

Ariile cu cele mai mari probleme de mediu în anul 2025 au fost gestionarea deșeurilor, calitatea aerului, spațiile verzi, exploatările minerale necontrolate, precum și braconajul piscicol.

Sectoarele în care inspectorii Gărzii de Mediu au dat cele mai multe amenzi: