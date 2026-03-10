Primăria București a anunțat câte amenzi a dat Poliția Locală datorită camerelor video

Cazurile acoperă o gamă largă de abateri. Semafoare nefuncționale, mobilier urban afectat, comerț ambulant neautorizat, mașini parcate pe trotuar, abandon de deșeuri, acte de vandalism și ocuparea locurilor de parcare fără plată.

Sesizările vin pe mai multe canale. Polițiștii locali monitorizează prin camere, preiau apeluri telefonice și răspund la petiții scrise. În ianuarie și februarie au fost preluate 800 de sesizări telefonice și 457 de petiții scrise.

Dispeceratul a transmis 3.700 de cazuri echipajelor din teren în cele două luni. Fiecare caz a primit răspuns din partea polițiștilor locali aflați în stradă.

Rezultatul: 6.000 de amenzi, în valoare totală de 5 milioane de lei.