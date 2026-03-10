Prima pagină » Social » Primăria București a anunțat câte amenzi a dat Poliția Locală datorită camerelor video

Primăria București a anunțat câte amenzi a dat Poliția Locală datorită camerelor video

Poliția Locală a Municipiului București a dat 6.000 de amenzi în valoare de 5 milioane de lei în ianuarie și februarie 2026. Au fost soluționate 3.700 de cazuri transmise din dispecerat către echipajele din stradă, potrivit Primăriei Municipiului București.
Primăria București a anunțat câte amenzi a dat Poliția Locală datorită camerelor video
Andreea Tobias
10 mart. 2026, 13:07, Social

Cazurile acoperă o gamă largă de abateri. Semafoare nefuncționale, mobilier urban afectat, comerț ambulant neautorizat, mașini parcate pe trotuar, abandon de deșeuri, acte de vandalism și ocuparea locurilor de parcare fără plată.

Sesizările vin pe mai multe canale. Polițiștii locali monitorizează prin camere, preiau apeluri telefonice și răspund la petiții scrise. În ianuarie și februarie au fost preluate 800 de sesizări telefonice și 457 de petiții scrise.

Dispeceratul a transmis 3.700 de cazuri echipajelor din teren în cele două luni. Fiecare caz a primit răspuns din partea polițiștilor locali aflați în stradă.

Rezultatul: 6.000 de amenzi, în valoare totală de 5 milioane de lei.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de Univers în luna martie. Norocul și oportunitățile apar pe neașteptate!
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor