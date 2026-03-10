Burse europene pentru studenții vulnerabili: aproape 40.000 de beneficiari în România

Aproximativ 39.300 de studenți din România vor beneficia de burse sociale finanțate din fonduri europene, în valoare de 925 de lei pe lună, prin Programul Educație și Ocupare. Sprijinul este destinat tinerilor proveniți din medii vulnerabile sau din grupuri dezavantajate, pentru a-i ajuta să își continue studiile universitare.

Anunțul a fost făcut marți de europarlamentarul Dan Motreanu, care a precizat că fondurile europene au fost alocate în urma discuțiilor dintre autoritățile române și Comisia Europeană.

Cum vor fi acordate bursele

Ministerul Educației a declanșat deja procedura de selecție a universităților care vor participa la program. După această etapă, instituțiile de învățământ superior vor selecta studenții eligibili care vor primi bursele.

Sprijinul financiar este destinat în special studenților aflați în situații economice dificile, pentru care costurile legate de studii – chirie, transport, materiale educaționale sau cheltuieli de trai – pot deveni un obstacol în continuarea educației universitare.

„Acest sprijin este esențial pentru asigurarea accesului echitabil la educație și pentru reducerea abandonului universitar în România”, a transmis Dan Motreanu.

Pentru prevenirea abandonului universitar

Bursele vor fi acordate lunar și au rolul de a oferi nu doar un ajutor financiar imediat, ci și șansa ca studenții să rămână în sistemul educațional, să își finalizeze studiile și să își construiască ulterior o carieră profesională stabilă.

Programul Educație și Ocupare este finanțat din fonduri europene și urmărește, printre altele, reducerea abandonului universitar și creșterea accesului la educație pentru tinerii din medii defavorizate.

Potrivit europarlamentarului liberal, prin reducerea inegalităților și formarea unei forțe de muncă mai bine pregătite, investițiile în educație contribuie direct la dezvoltarea economică și socială a României.