Propunere în bugetul UE: 2 miliarde de euro pentru combaterea cancerului

Inițiativa vizează asigurarea unei finanțări europene pentru programele de prevenție, depistare și tratament al cancerului. Suma propusă este de minimum două miliarde de euro pentru perioada 2028–2034.

„Oamenii care suferă boli grave, precum cancerul, au dreptul la tratament de calitate, indiferent de regiunea unde locuiesc”, a transmis miercuri europarlamentarul Dan Motreanu.

Fondurile ar urma să susțină mai multe domenii ale luptei împotriva cancerului: „Finanțarea ar sprijini prevenția și screeningul, depistarea precoce, îngrijirea oncologică, accesul la inovație și adoptarea de tehnologii moderne”.

Sănătatea femeilor, pe tot parcursul vieții

Amendamentele au fost depuse în cadrul Comisiei pentru Sănătate Publică a Parlamentului European, unde se discută prioritățile viitorului buget al Uniunii. Pe lângă combaterea cancerului, propunerile includ și măsuri pentru sprijinirea sănătății femeilor.

„Am depus un amendament care prevede sprijin explicit pentru sănătatea femeilor pe tot parcursul vieții”, a explicat europarlamentarul.

Prevenție pentru tineri

Propunerile includ și măsuri pentru sănătatea mintală a copiilor și a tinerilor, pe fondul creșterii problemelor psihologice în rândul acestora.

„Am depus, de asemenea, un amendament pentru a consolida sprijinul dedicat sănătății mintale a copiilor și tinerilor, într-un context în care anxietatea, depresia, dependențele digitale și alte tulburări psihice sunt în creștere în întreaga Uniune Europeană”, a precizat Motreanu.

El a subliniat că sunt necesare programe de prevenție și intervenție timpurie, precum și servicii adaptate pentru tineri: „Am solicitat măsuri de prevenție și intervenție timpurie, sprijin pentru servicii de sănătate mintală accesibile și adaptate tinerilor, programe în școli și comunități și formarea specialiștilor”.

Schimbări în bugetul UE

Potrivit acestuia, amendamentele urmăresc să asigure continuitatea politicilor europene din domeniul sănătății, în condițiile în care structura viitorului buget al UE se schimbă: „Scopul amendamentelor depuse este de a garanta continuitatea acțiunilor europene în domeniile vizate, într-un context în care viitoarea propunere bugetară nu mai prevede un program distinct dedicat sănătății, precum EU4Health”.

În noua arhitectură bugetară, sănătatea ar urma să fie inclusă într-un fond mai larg, alături de alte domenii strategice. Potrivit europarlamentarului, „Comisia Europeană a propus înființarea unui Fond european pentru competitivitate, care reunește domenii strategice precum tranziția verde, digitalizarea, reziliența, apărarea și sănătatea”.