Amendament depus de un român la bugetul european: 90 de miliarde de euro pentru sănătate

Europarlamentarul român Victor Negrescu a propus un amendament important pentru structura viitorului buget european. Românul vrea ca UE să aloce suma de 90 de miliarde de euro pentru domeniul sănătății.

„90 de miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget european pe termen lung post-2028. Este amendamentul pe care l-am depus cu sprijinul grupului social-democrat din Parlamentul European”, a transmis Negrescu pe Facebook.

Politicianul a explicat de ce a propus amendamentul.

„Accesul la sănătate de calitate pentru toți cetățenii europeni, oriunde în Uniunea Europeană, trebuie să fie un nou drept european. Politicile europene de sănătate trebuie să se vadă în spitale, nu doar pe hârtie. Sănătatea publică trebuie privită ca o investiție strategică. România trebuie să susțină în aceste negocieri bugetare europene o prioritizare a finanțărilor pe sănătate, de la dezvoltarea tehnologiei medicale și medicamentelor până îmbunătățirea calității serviciilor medicale și reducerea disparităților”, a precizat europarlamentarul român Victor Negrescu.

Bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034 trebuie să fie adoptat în 2027. Bugetul va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2028.