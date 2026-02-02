Prima pagină » Social » Pachetul de Solidaritate propus de PSD. Ce ar putea primi mamele, veteranii și pensionarii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat ce măsuri conține Pachetul de Solidaritate propus de PSD. Acesta vizează mai multe categorii vulnerabile. Pe listă sunt mamele în concediul maternal, veteranii, pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități și familiile cu venituri reduse.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis un mesaj prin care prezintă măsurile incluse în propunerea PSD. Potrivit anunțului, Pachetul de Solidaritate propus de PSD este „o soluție de urgență pentru cei care au cea mai mare nevoie”.

Astfel, mamele în concediu maternal și veteranii ar putea să primească o scutire de la plata CASS. Pensionarii cu pensii mici ar urma să primească ajutoare în funcție de venituri după cum urmează:

„• 1000 lei – 500 lei în aprilie și 500 în decembrie, pentru pensionari cu o pensie mai mică de 1500 lei.

• 800 lei – 400 lei în aprilie și 400 lei în decembrie, pentru pensionari cu o pensie cuprinsă între 1501 lei și 2000 lei

• 600 lei – 300 lei în aprilie și 300 lei în decembrie, pentru pensionari cu o pensie cuprinsă între 2001 și 3000 lei”.

De asemenea, copiii cu dizabilități ar putea să beneficieze de mărirea indemnizației de handicap. În cazul familiilor vulnerabile este vorba despre „mărirea sprijinului pentru copiii de grădiniță ai familiilor beneficiare de VMI și mărirea sprijinului pentru familiile cu 2 sau mai mulți copii beneficiare de VMI.”

Pachetul va fi propus coaliției de guvernare. Reprezentanții PSD condiționează rămânerea la guvernare de adoptarea pachetului.

