Sorin Grindeanu spune că Oana Țoiu a fost „mai degrabă executant” în subiectul Mercosur

Grindeanu susține că, spre deosebire de alte țări, unde guvernele au prezentat clar avantajele și dezavantajele acordului comercial, în România nu a existat o discuție serioasă care să explice impactul asupra economiei și populației.

„Eu cred că doamna Țoiu a fost mai degrabă executant în acel subiect. Și cred că, dacă a lipsit ceva României în această perioadă, pe acest subiect a fost o dezbatere cu plusuri și minusuri ce înseamnă Mercosur. Alte state au făcut. Au mers în Parlament și au spus că, odată cu intrarea în vigoare a Mercosurului, înseamnă plus pentru statul respectiv, diverse piețe noi, industrii și așa mai departe, și minusurile de altă natură.

Din punctul meu de vedere, acest tip de dezbatere era absolut necesar înainte de vot și în România. Noi nu suntem împotriva comerțului liber. Din contră. PSD-ul susține acest lucru. Doar că trebuie să fim conștienți atunci când dăm un vot că facem lucruri bune pentru români, în primul rând”, a declarat Sorin Grindeanu.