Sorin Grindeanu critică acordul Mercosur votat de România: „Este anormal să angajezi țara pe zeci de ani fără să explici românilor ce se întâmplă”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat marți modul în care Guvernul României a decis susținerea acordului Mercosur, în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Liderul social democrat a spus că acordul a fost votat fără o informare reală a populației și fără o dezbatere serioasă în interiorul coaliției de guvernare. Grindeanu a declarat că efectele acordului Mercosur se vor resimți pe termen foarte lung, în special în agricultură.

Sorin Grindeanu a afirmat că problema majoră nu este doar în ceea ce privește conținutul acordului, ci lipsa totală de transparență. Potrivit acestuia, nici românii, nici chiar unii membri ai coaliției nu cunosc exact ce prevede documentul și ce obligații își asumă România.

„Deci sincer, nu știu nici românii, cum nu știți nici dumneavoastră. Și, de fapt, asta este marea problemă pe care noi am ridicat-o, inclusiv ieri în coaliție. Este anormal să angajezi România pe zeci de ani de acum în corp. România, ca țară membră a Uniunii Europene, și românii să nu fie informați despre ce înseamnă sau ce spune acest acord”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a criticat și faptul că decizia a fost luată de reprezentanți ai Guvernului fără a ține cont de poziția Ministerului Agriculturii.

Sorin Grindeanu a spus că Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avut un punct de vedere negativ referitor la acest subiect, care a fost ignorat în procesul de aprobare a acordului.

„Nu e normal ca guvernul, prin reprezentanți, că înțeleg că doamna Țoiu și ministrul economiei sunt cei care au semnat propriu-zis și și-au dat acordul, să treacă peste punctul de vedere al Ministrului Agriculturii, al domnului Barbu, care era negativ. Lipsa asta de informare, dacă e bine, dacă e rău, dacă avem cote, dacă avem clauze asiguratorii, toate aceste lucruri românii nu le cunosc și nu le-a explicat nimeni”, a mai spus liderul PSD.

Grindeanu a mai spus că există îngrijorări venite din partea fermierilor români, care se tem că acordul Mercosur va duce la o concurență neloială, în condițiile în care producătorii agricoli din Uniunea Europeană sunt obligați să respecte reguli mult mai stricte decât cei din America de Sud.

„Eu pot să vă spun că în acest moment fermierii din România sunt speriați. Spun aceste lucruri informându-mă la ministrul agriculturii. Fermierii sunt speriați pentru că, în cadrul Uniunii Europene, ai diverse reguli legate de agricultură, pe care toată lumea le știe. Față de piața din America de Sud, aceste lucruri trebuie explicate foarte clar, de ce ar fi ele în avantajul României”, a afirmat Grindeanu.

„Am înțeles că se deschide acea piață pentru exportul de mașini. Am văzut explicațiile doamnei Țoiu, că subansamblele se fac în România și că exportul pe care îl face, de exemplu, Germania ne ajută și pe noi. Ce o să-i oprească pe acei producători să-și facă fabrici acolo? Nu vă supărați, dar astea sunt copilării”, a spus Grindeanu.

El a precizat că nemulțumirile legate de acordul Mercosur, în acest moment, nu sunt doar în interiorul PSD, ci și în rândul altor partide din coaliție, inclusiv UDMR.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, modul în care a fost luată decizia privind acordul este „inadmisibil”.

Întrebat de Ionuț Cristache în cadrul emisiunii de la Gândul care a fost reacția premierului Ilie Bolojan la aceste critici, Sorin Grindeanu a declarat că „primul ministru n-a reacționat”.