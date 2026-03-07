Mircea Abrudean, despre o posibilă preluare a șefiei SRI: Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, că nu a discutat cu președintele Nicușor Dan despre numirea în fruntea SRI, în contextul în care instituția nu are un director civil în funcție de aproape trei ani.

„N-a fost nicio discuție în această chestiune. Sigur că speculații există în spațiul public, întotdeauna vor fi. Eu nu vânez funcții. Ocup o poziție extrem de onorantă ca președinte al Senatului și încerc să-mi fac treaba cât de bine pot aici. Cred că toată discuția despre persoane și speculațiile aferente nu este una adecvată momentului”, a afirmat Abrudean sâmbătă, la Prima TV.

Președintele Senatului a punctat faptul că în actualul context geopolitic, este mai important să se vorbească despre consolidarea arhitecturii de securitate a țării.

Abrudean consideră că numirile, care vor fi făcute de președintele Nicușor Dan, „vor fi validate în Parlament, pentru că vor fi discutate, agreate. E important să avem și această chestiune închisă, cât mai curând”.

Abrudean nu ar refuza o eventuală propunere de a conduce SRI

În cadrul interviului, Mircea Abrudean a dat de înțeles că nu ar refuza să conducă SRI dacă președintele Nicușor Dan i-ar propune această funcție.

„Nu cred că există om politic care ar refuza o astfel de propunere. Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza. Este cu siguranță o misiune extrem de importantă pentru țară și dacă aș ajunge în această situație, evident n-aș refuza. Nu este cazul. Momentan vorbim de speculații și cred că trebuie să ne întoarcem la ceea ce spuneam, la arhitectura noastră de securitate care trebuie să fie una foarte clară, mai ales în acest moment”, a conchis președintele Senatului.

Declarațiile sale reiau poziția exprimată în luna februarie, în cadrul unui interviu la Europa FM. Și la momentul respectiv, Abrudean a negat că a avut vreo discuție privind eventuala sa nominalizare ca director al SRI, însă a admis că totuși că nu ar respinge o astfel de propunere.

„Sigur că, așa cum am mai spus, aș fi ipocrit să spun că nu aș accepta o asemenea propunere, dacă va fi cazul. Nu suntem în această situație, așa că aș prefera să depășim momentul”, a spus Abrudean la Europa FM, în luna februarie.

Mircea Abrudean a fost unul dintre numele vehiculate pentru a prelua șefia SRI.