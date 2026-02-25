Mircea Abrudean, despre o posibilă preluare a conducerii SRI: Speculații

Întrebat miercuri, la Europa FM, dacă a avut vreo discuție privind eventuala sa nominalizare ca director al SRI, Mircea Abrudean a răspuns clar: „Nu am avut nicio discuție în acest sens”.

El a admis totuși că nu ar respinge o astfel de propunere.

„Sigur că, așa cum am mai spus, aș fi ipocrit să spun că nu aș accepta o asemenea propunere, dacă va fi cazul. Nu suntem în această situație, așa că aș prefera să depășim momentul. Suntem încă în situația speculațiilor”, a spus Abrudean.

În ceea ce privește procedura de numire a șefilor serviciilor de informații și când vor fi făcute, Abrudean a precizat: „Nu am aceste informații pentru că nu ar trebui să le am eu. Este apanajul președintelui să propună, până la urmă, directorii celor două servicii. Sigur, este rolul Parlamentului să voteze sau nu, adică să legitimeze prin vot aceste propuneri”.

„Sunt convins că se va ajunge la niște propuneri pe care Parlamentul le va vota. Vor fi niște discuții cu liderii coaliției, înțeleg de la domnul președinte că se va întâmpla asta în curând”, a încheiat Mircea Abrudean.