Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu – DOCUMENT

Plângerea vizează adoptarea, cu rea-credință, a „Proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, în condițiile în care prim-ministrul a avut cunoștință că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a elaborat proiectul fără competență legală și constituțională.

Potrivit FSANP, actul normativ afectează în mod direct drepturi fundamentale: dreptul la pensie, dreptul la muncă, dreptul la liberă circulație, dreptul de proprietate, dreptul la protecția persoanelor cu handicap, dreptul la protecția copiilor și dreptul la un nivel de trai decent, precum și instituții fundamentale ale statului. În plus – arată FSANP – proiectul conține dispoziții care interferează cu reglementări privind pensiile militare de stat, cu impact direct asupra polițiștilor de penitenciare.

FSANP arată că prim-ministrul Ilie Bolojan nu a ținut cont nici de Avizul Consiliului Legislativ nr. 155/24.02.2026, nici de Avizul Consiliului Economic și Social nr. 1396/24.02.2026, și nici de avizele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și ale Ministerului Finanțelor.

Plangere-penala-abuz-in-serviciu-proiect-OUG-adminsitratie-pensii-militare-prim-ministru-Ilie-BOLOJAN

„Bolojan a ignorat cu premeditare încălcarea limitelor constituționale privind adoptarea ordonanțelor de urgență”

„Cu toate aceste avertismente instituționale ale specialiștilor, proiectul a fost promovat și asumat la nivel guvernamental. Mai mult, în plângerea penală se arată că Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, a avut cunoștință, dar a ignorat cu premeditare încălcarea limitelor constituționale privind adoptarea ordonanțelor de urgență, inclusiv interdicția de a afecta drepturi și libertăți fundamentale prin OUG, precum și depășirea competențelor legale ale ministerului inițiator, în speță, MDLPA. FSANP solicită efectuarea de cercetări, administrarea tuturor probelor necesare și tragerea la răspundere penală a tuturor autorilor, complicilor și instigatorilor, pentru faptele săvârșite în exercitarea funcției publice. De asemenea, organizația sindicală anunță că se va constitui parte civilă, solicitând despăgubiri morale și materiale pentru prejudiciul suferit prin îngrădirea drepturilor legitime”, transmite FSANP.

Prin acest demers, FSANP transmite un semnal clar: utilizarea ordonanței de urgență pentru a modifica substanța unor drepturi fundamentale (pensiile militare) și pentru a interveni asupra unor legi organice nu poate deveni practică guvernamentală tolerată: „Responsabilitatea ministerială trebuie să fie un standard juridic aplicabil fiecărui membru al Guvernului”.