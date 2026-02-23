Prima pagină » Știri externe » Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu

Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu

Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat luni sub suspiciunea de abuz în serviciu, potrivit PA Media.
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu
Sursa foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
23 feb. 2026, 19:25, Știri externe

Mandelson, un politician veteran al Partidului Laburist, a fost acuzat că a transmis informații infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein când era secretar de stat pentru afaceri, două dintre proprietățile sale fiind percheziționate de poliție, relatează CNN.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat: „Ofițerii au arestat un bărbat de 72 de ani, suspectat de abuz în serviciu. El a fost arestat luni, 23 februarie, la o adresă din Camden și a fost dus la o secție de poliție din Londra pentru a fi interogat”.

„Aceasta urmează mandatelor de percheziție la două adrese din zonele Wiltshire și Camden”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Pensii cu 500 lei mai mici pentru acești pensionari din România. Ce s-a întâmplat
Gandul
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
Libertatea
Rețetă ciorbă de castraveți murați. Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor