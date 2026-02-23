Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu

Mandelson, un politician veteran al Partidului Laburist, a fost acuzat că a transmis informații infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein când era secretar de stat pentru afaceri, două dintre proprietățile sale fiind percheziționate de poliție, relatează CNN.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat: „Ofițerii au arestat un bărbat de 72 de ani, suspectat de abuz în serviciu. El a fost arestat luni, 23 februarie, la o adresă din Camden și a fost dus la o secție de poliție din Londra pentru a fi interogat”.

„Aceasta urmează mandatelor de percheziție la două adrese din zonele Wiltshire și Camden”.