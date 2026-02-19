O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat câinele în aeroport. VIDEO

Pe 2 februarie, la Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, angajații JetBlue au găsit un câine legat de un aparat de măsurare a bagajelor, conform livenowfox.com.

Proprietara fusese informată că trebuie să completeze documente online pentru a călători cu animalul. Femeia a refuzat. A plecat spre poarta de îmbarcare, lăsând câinele în urmă.

🐾 Abandoned at the Airport… but Not Forgotten We can’t believe we have to say this… but please don’t abandon your dog at the airport — or anywhere else. On February 2, 2026, at approximately 11:39 p.m., LVMPD officers assigned to Harry Reid International Airport responded to… pic.twitter.com/vZd6TMSaEF — LVMPD (@LVMPD) February 18, 2026

A susținut că are GPS și poate să se întoarcă singur

Găsită la poarta de îmbarcare, femeia le-a declarat polițiștilor că animalul are un dispozitiv de urmărire și că ar fi putut să se întoarcă la ea singur. Când ofițerii au escortat-o înapoi prin punctul de control de securitate, a devenit agresivă și a opus rezistență. A fost arestată și pusă sub acuzare pentru abandonarea animalului și opunere la arestare.

Câinele, numit acum „Jet Blue”, caută o familie

În timp ce proprietara era verificată de poliție, angajații aeroportului și ofițerii au îngrijit câinele, un golden doodle/mini poodle de aproximativ 2 ani.

După expirarea perioadei de reținere de 10 zile, întrucât nimeni nu l-a revendicat, Retriever Rescue din Las Vegas l-a preluat.

Câinele, botezat acum „Jet Blue”, se află într-un centru de plasament și așteaptă adopția.