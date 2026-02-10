Prima pagină » Știri externe » Aeroport nou lângă Machu Picchu, aproape de finalizare. Acces mai rapid, îngrijorări privind patrimoniul Inca

Aeroport nou lângă Machu Picchu, aproape de finalizare. Acces mai rapid, îngrijorări privind patrimoniul Inca

Un aeroport nou, aflat de ani buni în faza de planificare, ar putea deveni realitate începând cu 2027 și ar urma să transforme radical accesul către cel mai important obiectiv turistic al Peru.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
10 feb. 2026, 18:50, Știri externe

Machu Picchu, cetatea incașă din secolul al XV-lea, a atras peste 1,5 milioane de vizitatori în 2024, iar autoritățile se așteaptă ca acest număr să crească accelerat odată cu inaugurarea noii infrastructuri aeriene, scrie Euronews.

În prezent, drumul până la Machu Picchu este unul lung și complex. Majoritatea turiștilor zboară mai întâi la Lima, apoi la Cusco, de unde continuă cu trenul sau autobuzul spre Aguas Calientes, urmat de o urcare de aproximativ 25 de minute până la situl arheologic.

Alternativ, există faimosul traseu de drumeție de patru zile prin Anzi. Pentru unii, acest parcurs face parte din farmecul experienței, însă pentru mulți turiști timpul și efortul reprezintă un obstacol major.

Chinchero, punct-cheie al proiectului

Noul aeroport Machu Picchu, cunoscut sub numele de Aeroportul Internațional Chinchero, va fi construit în apropierea orașului andin Chinchero și va permite evitarea escalelor din Lima și Cusco. Potrivit autorităților peruane, aeroportul va fi finalizat la sfârșitul anului 2027 și va putea deservi până la opt milioane de pasageri anual, ceea ce ar putea duce la o creștere de până la 200% a fluxului turistic în regiune.

Susținătorii proiectului invocă beneficiile economice, de la locuri de muncă în construcții până la dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe într-o zonă mai puțin dezvoltată.

Amenințare pentru patrimoniu și mediu?

Cu toate acestea, aeroportul nou Machu Picchu este puternic contestat de comunitățile indigene, arheologi și ecologiști. Aceștia avertizează că un aflux masiv de turiști va pune o presiune enormă asupra ruinelor fragile, deja afectate de supraaglomerare, în ciuda limitelor zilnice de acces impuse de autorități.

Criticii mai atrag atenția că zborurile ar urma să survoleze la joasă altitudine situri arheologice importante, precum Ollantaytambo, iar lucrările de construcție ar distruge terase, drumuri și sisteme de irigații incașe încă funcționale. În plus, există temeri legate de accentuarea penuriei de apă, prin afectarea bazinului lacului Piuray, sursă vitală pentru orașul Cusco.

Conservatorii avertizează că dezvoltarea hotelieră și traficul intens ar putea schimba ireversibil caracterul Văii Sacre, un peisaj cultural unic, moștenit din perioada Imperiului Inca.

