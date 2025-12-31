Un mort și zeci de răniți în urma unui accident feroviar la Machu Picchu, în Peru

Două trenuri care transportau turiști în zona sitului arheologic Machu Picchu din Peru s-au ciocnit în cursul zilei de marți. Accidentul s-a soldat cu cel puțin un mort și aproximativ 30 de răniți, potrivit AP.

Persoana ucisă era un lucrător feroviar, potrivit lui Jhonathan Castillo Gonzalez, căpitan în cadrul departamentului de poliție din Cuzco. El a declarat pentru Associated Press că, după accident, compania feroviară a suspendat serviciile de-a lungul liniei feroviare care leagă Machu Picchu de orașul apropiat Cuzco.

Potrivit companiei care operează calea ferată, un tren care venea dinspre Machu Picchu s-a ciocnit cu un tren care se îndrepta spre acea destinație la începutul după-amiezii, în apropiere de Qoriwayrachina, de asemenea un sit arheologic.

Videoclipurile din presa locală au arătat vagoane de tren cu geamuri sparte și laterale îndoite, blocate de-a lungul unei linii de cale ferată între o pădure luxuriantă și o stâncă masivă.

Machu Picchu atrage peste 1 milion de turiști anual

Machu Picchu primește aproximativ 1,5 milioane de vizitatori pe an, majoritatea ajungând cu trenul în orașul apropiat Aguas Calientes. Cunoscut pentru cărămizile sale de piatră perfect potrivite, situl a fost construit în secolul al XV-lea de către incași și a servit drept sanctuar pentru împărații națiunii. Numărul persoanelor care vizitează Machu Picchu a crescut cu aproximativ 25% în ultimul deceniu, dar turismul din zonă a fost afectat și de tulburările politice și de disputele privind modul în care este administrat situl, protestatarii blocând uneori calea ferată care duce la situl antic.

Machu Picchu poate fi accesat și pe jos, vizitatorii pornind din orășelul Ollantaytambo. Drumeția durează aproximativ patru zile.