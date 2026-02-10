Prima pagină » Social » Opt răniți într-un accident în care au fost implicate un microbuz, un utilaj de reparații și un autoturism

Opt răniți într-un accident în care au fost implicate un microbuz, un utilaj de reparații și un autoturism

Opt persoane au fost rănite într-un accident produs marți pe DN 5, în județul Giurgiu, și în care au fost implicate un microbuz, un utilaj care efectua lucrări la drum și un autoturism.
Opt răniți într-un accident în care au fost implicate un microbuz, un utilaj de reparații și un autoturism
Foto: ISU Giurgiu
Cosmin Pirv
10 feb. 2026, 12:39, Social

Potrivit IPJ Girugiu, accidentul a avut loc pe DN 5, în afara localității Adunații Copăceni.

Din primele cercetări a reieșit că un tânăr de 22 ani, în timp ce conducea un microbuz, a intrat într-un autoturism care se afla în fața sa, și, ulterior, într-un utilaj care efectua lucrări de întreținere a părții carosabile, aflat pe banda unu a sensului de mers către București.

Cei trei șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

ISU Giurgiu anunță că trei persoane au fost găsite încarcerate în microbuz, una dintre acestea fiind inconștientă. A fost necesară folosirea accesoriilor de descarcerare pentru extragerea acestora.

O tânără a fost preluată de elicopter și transportată la spital, iar alte șapte persoane, conștiente, au ajuns la spital cu echipajele SMURD și SAJ.

Recomandarea video

Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA
G4Media
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
Gandul
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în Vaslui. Ce afacere a deținut în oraș. Soția lui, în stare gravă la spital
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Ce pensie primesc pensionarii din România care au lucrat cu jumătate de normă. Am făcut calculul
CSID
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor