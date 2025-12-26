Prima pagină » Social » UPDATE 2: Zece mașini în care erau 27 de oameni,implicate într-un accident pe Drumul Expres 12, în județul Olt

Planul Roșu de Intervenție a fost activat, vineri, în județul Olt, după un accident în care au fost implicate zece mașini, în care erau 27 de persoane, pe Drumul Expres 12, în zona localității Optași Măgura, în județul Olt.
Şchedryk, melodia ascultată de milioane de oameni de Crăciun, prin care ucrainenii prezintă lumii întregi independenţa ţării. Compozitorul, omorât de serviciul secret sovietic în 1921
Viscol la sol pe DN 6. Ninsorile îngreunează deszăpezirea
Vouchere de 50 de lei pentru energie electrică: Guvernul prelungește programul
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar din noiembrie este mai mic decât anul trecut. Ținta pentru 2026 va fi între 6 și 6,5%
Anunțul ministrului de Finanțe privind „ordonanța trenuleț”. Ce impozite și cote scad în 2026
26 dec. 2025, 17:07, Social

UPDATE 2, ora 17.50:

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DEX 12 Craiova-Pitești, la kilometrul 80, în zona localității Optași, județul Olt, pe sensul de mers spre Craiova, s-a produs un accident rutier între două autoturisme.

O singură persoană este rănită ușor.

În timp ce se aflau pe suprafața de rulare, alte opt autovehicule s-au colizionat față-spate.

Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Craiova.

UPDATE

„Evaluarea medicală a tuturor persoanelor implicate este în desfășurare. Până în prezent o persoană a fost transportată la spital, conștientă și cooperantă, cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru superior, iar două persoane au fost asistate medical la fața locului pentru contuzii, însă au refuzat transportul la spital”, anunță Ministerul Sănătății.

Intervenția este asigurată de forțe medicale și de salvare extinse, fiind mobilizate trei ambulanțe ASAS, opt echipaje SMURD, două ATPVM, o autospecială de descarcerare ușoară, o  autospecială de descarcerare grea, și două ambulanțe SAJ. În sprijinul intervenției acționează și ISU Argeș.

Știrea inițială

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în accidentul rutier au fost implicate 10 autoturisme, în care se aflau circa 27 de persoane.

Accidentul s-a produs pe DX 12, în zona localității Optași Măgura, la nivelul județului Olt fiind activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului, echipajele operative ale ISU Olt intervin cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție și mai multe ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt. Din cadrul ISU Argeș acționează o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare și două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș.

Din primele date trei persoane necesită îngrijiri medicale.

