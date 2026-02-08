Prima pagină » Social » UPDATE: Accident cumplit între un camion și un microbuz de marfă pe DN 6, în Caraș-Severin: trei morți, între care 2 copii

UPDATE: Accident cumplit între un camion și un microbuz de marfă pe DN 6, în Caraș-Severin: trei morți, între care 2 copii

Trei persoane au murit, duminică, pe DN 6, între localitățile Cornea și Domașnea, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un camion și un microbuz de marfă.
UPDATE: Accident cumplit între un camion și un microbuz de marfă pe DN 6, în Caraș-Severin: trei morți, între care 2 copii
Laura Buciu
08 feb. 2026, 17:05, Social

UPDATE:

Din primele cercetări efectuate de polițiști, s-a stabilit că accidentul s-a produs pe DN 6 s-a produs după ce șoferul camionului a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu microbuzul de marfă.

În urma coliziunii, au murit șoferul microbuzului, în vârstă de 58 de ani și a doi copii în vârstă de 16, respectiv 13 ani.

Conducătorul camionului, în vârstă de 50 de ani, a fost rănit ușor.

Traficul rutier în zonă este blocat complet, autoturismele fiind deviate pe următoarele rute alternative: DC 34 Mehadica – DJ 608 Luncavița – Teregova – DN 6, precum și pe ruta Plugova – DJ 608 – Cornereva – Rusca – DN 6.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Știre inițială:

Potrivit ISU Caraș-Sevein, accidentul rutier s-a produs pe DN 6, între Cornea și Domașnea, fiind implicate un autocamion și un microbuz de marfă.

La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș și Punctului de Lucru Băile Herculane, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum si două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. De asemenea, a fost solicitat și elicopterul SMURD din cadrul Punctului Aeromedical Caransebeș.

În urma evenimentului rutier, din microbuz au fost extrase 3 victime decedate.

Șoferul camionului a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la spital de către echipajul Serviciului Județean de Ambulanță.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului.

Recomandarea video

BREAKING Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără româncă la o ”cină privată” în Palatul Buckingham în 2010 pentru Andrew Mountbatten Windsor
G4Media
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
Gandul
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
Libertatea
Prețuri de Nordului! Cât costă o ciorbă în restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău
CSID
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Promotor