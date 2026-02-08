Tineri încălțați cu adidași pe munte, în plină iarnă, întorși din drum de jandarmii montani

Cei doi turiști din localitatea Marginea, județul Suceava, cu vârste de aproximativ 20 de ani, au fost întorși de jandarmii montani de pe traseul Jgheabul cu Hotarul – Cabana Dochia, din Masivul Ceahlău, după ce au fost surprinși deplasându-se fără echipament adecvat condițiilor de iarnă.

Tinerii erau încălțați cu adidași, fapt care reprezenta un risc major pentru siguranța lor, având în vedere condițiile meteorologice și starea traseului, specifice sezonului de iarnă.

„Traseele turistice montane nu pot fi parcurse în siguranță fără echipament corespunzător, precum bocanci de munte, îmbrăcăminte adecvată și alte accesorii necesare. Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Bicaz – Izvorul Muntelui, aflați în misiune de patrulare pe traseele turistice, le-au explicat turiștilor riscurile la care se expuneau și le-au recomandat să coboare de pe traseu. Tinerii care făceau parte dintr-un grup mai mare”, transmite Jandarmeria Neamț.

Jandarmii montani le reamintesc turiștilor importanța echipării corespunzătoare și a informării prealabile înainte de parcurgerea traseelor montane, mai ales în sezonul rece, pentru prevenirea accidentelor și a situațiilor de urgență.