Prima pagină » Social » Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară

Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară

Pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară se circulă sâmbătă dimineața în condiții de iarnă, din cauza ninsorii, avertizează Centrul Infotrafic.
Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară
Sursa foto: Mediafax
Cosmin Pirv
10 ian. 2026, 07:09, Social

Astfel, se intervine cu utilaje pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva al A1, fiind identificate ușoare depuneri de zăpadă pe alocuri.

De asemenea, în urma ninsorii și a lapoviței, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Dolj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș și Neamț.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București- Constanța, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Mașina, un lux în 2026, în România. Iată ce cheltuieli ai, ca șofer, anul acesta
Gandul
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu
Cancan
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
Libertatea
Cine va încasa a 13-a pensie! Când o primesc pensionarii din România și cine este eligibil
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor