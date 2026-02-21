Situația la ora 12.00: Trafic oprit pe trei drumuri naționale. Restricții pe alte opt drumuri

Polițiștii transmit că sâmbătă, la ora 12.00, pe autostrăzile A0 Centura București, A1 București–Pitești, A2 București–Cernavodă și A3 București–Brașov traficul se desfășoară în condiții de iarnă, pe un carosabil parțial acoperit cu zăpadă, iar vântul lateral afectează pe alocuri vizibilitatea.

Pe autostrada A7 Ploiești–Adjud se circulă pe carosabil uscat, cu intensificări ale vântului, fără restricții de trafic.

În județul Giurgiu, pe DN 5D, dinspre municipiul Giurgiu către vamă cu Bulgaria, circulația rutieră este oprită din cauza coloanei de camioane formată ca urmare a lucrărilor de reparații la nivelul Podului Giurgiu – Ruse. Traficul este deviat prin municipiul Giurgiu și pe DC 94.

Drumuri naționale cu trafic oprit din cauza condițiilor meteorologice:

– DN 21A Țăndărei IL – Bărăganul BR;

– DN 2C Slobozia IL – Smeeni/BZ;

– DN 3 Brănești IF – Călărași CL.

Sunt aplicate restricții temporare pentru autovehiculele de peste 7,5 tone din cauza condițiilor meteo pe următoarele drumuri:

-DN 3A Lehliu-Gara/CL – Drajna Noua/CL;

-DN 4 Frumușani/ CL – Oltenița /CL/;

-DN 22 Lumina/CT – Tulcea/TL;

-DN 22A Hârșova/CT – Saraiu/CT;

-DN 22A Cataloi/TL – Topolog/TL;

-DN 22D Macin/TL – Ciucurova/TL;

-DN 22 Macin/TL – Tulcea/TL);

De asemenea, este restricționată circulația pentru autovehiculele de peste 3,5 tone pe drumurile:

– DN 21 Slobozia/IL-Viziru/BR.

– DN 2C Slobozia/IL-Costești/BZ.

– DN 1D Urziceni/IL – Albești – Paleologu/PH

– DN 21 Brăila/BR – Viziru/BR).