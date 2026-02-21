Reacția DSU după ce doi medici de la urgențe au fost agresați: Nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate

„Lovirea unui medic în timpul resuscitării unui pacient sau în timpul intervenției într-o situație critică reprezintă un act de o gravitate extremă. În sala de resuscitare nu există conflicte, nu există dispute, nu există orgolii – există doar lupta contra timpului pentru salvarea unei vieți. Orice gest violent într-un astfel de moment nu lovește doar într-un profesionist, ci afectează direct actul medical și șansa la supraviețuire a pacientului, ducând la întârzieri, de cele mai multe ori mortale, asupra intervenției”, arată duminică DSU.

Reprezentanții instituției susțin că personalul medical din structurile de urgență își desfășoară activitatea sub presiune constantă, în situații-limită, în condiții de stres maxim, pentru oameni pe care nu îi cunosc, dar pentru care fac tot ceea ce este omenește posibil.

Faptă gravă

„Din punct de vedere legal, agresarea personalului medical aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu atrage răspunderea penală, iar în anumite condiții poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj, prevăzută de art. 257 din Codul penal, infracțiune sancționată cu pedeapsa închisorii. În funcție de circumstanțe, pot fi incidente și alte infracțiuni, precum lovirea sau alte violențe, distrugerea ori tulburarea ordinii și liniștii publice. Legea nu lasă loc de interpretări: exercitarea violenței împotriva personalului aflat în misiune este o faptă gravă, iar consecințele sunt penale”, transmite DSU.

Departamentul anunță că susține aplicarea strictă și consecventă a cadrului legal în toate situațiile și că va coopera instituțional pentru ca fiecare astfel de faptă să fie tratată cu maximă seriozitate.

DSU se referă la cazul unui medic care a fost agresat în timpul unei intervenții de resuscitare în cadrul CPU Borșa, vineri, și la situația înregistrată în UPU Târgu Jiu, în 16 februarie.

„Aceste fapte nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate. Ele reprezintă un semnal de alarmă care impune fermitate, responsabilitate și aplicarea neîntârziată a legii. Respectul față de actul medical nu este opțional. Siguranța celor care salvează vieți nu este negociabilă”, mai transmite DSU.