Mașină mistuită de flăcări pe o șosea din Giurgiu

La caz au intervenit pompierii Detașamentului Giurgiu cu o autospecială de stingere. Când au sosit pompierii, mașina ardea complet.

Incendiul a pornit, cel mai probabil, de la un scurtcircuit.

Pentru prevenirea incendiilor auto, pompierii le recomandă cetățenilor:

verificaţi instalaţia electrică;

asiguraţi-vă că echipamentele de iluminat electric nu sunt defecte sau neizolate;

verificaţi dacă apar eventuale scurgeri de carburanți sau lubrifianți;

nu faceți improvizații la instalația electrică;

-verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.

Cetățenii aflați în dificultate pot citi mai multe informații despre ce să facă în cazuri urgente pe platforma https://fiipregatit.ro și din aplicația de mobil DSU care se poate descărca gratuit.

„În continuare, pompierii militari rămân mobilizați, 24 de ore din 24, pentru gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă şi acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate”, au transmis pompierii ISU Giurgiu.