Prima pagină » Social » Mașină mistuită de flăcări pe o șosea din Giurgiu

Mașină mistuită de flăcări pe o șosea din Giurgiu

O mașină a luat foc, sâmbătă, pe șoseaua București din municipiul Giurgiu. Șoferul a simțit miros de fum și plastic încins și s-a dat jos din mașină imediat, informează pompierii ISU Giurgiu.
Daiana Rob
21 feb. 2026, 12:42, Social

La caz au intervenit pompierii Detașamentului Giurgiu cu o autospecială de stingere. Când au sosit pompierii, mașina ardea complet.

Incendiul a pornit, cel mai probabil, de la un scurtcircuit.

Pentru prevenirea incendiilor auto, pompierii le recomandă cetățenilor:

  • verificaţi instalaţia electrică;
  • asiguraţi-vă că echipamentele de iluminat electric nu sunt defecte sau neizolate;
  • verificaţi dacă apar eventuale scurgeri de carburanți sau lubrifianți;
  • nu faceți improvizații la instalația electrică;
  • -verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.

Cetățenii aflați în dificultate pot citi mai multe informații despre ce să facă în cazuri urgente pe platforma https://fiipregatit.ro și din aplicația de mobil DSU care se poate descărca gratuit.

„În continuare, pompierii militari rămân mobilizați, 24 de ore din 24, pentru gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă şi acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate”, au transmis pompierii ISU Giurgiu.

 

