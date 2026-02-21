Prima pagină » Social » Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe DN5, în Giurgiu. Planul roșu de intervenție, activat

Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe DN5, în Giurgiu. Planul roșu de intervenție, activat

Un microbuz în care se aflau 16 persoane s-a răsturnat sâmbătă dimineața pe DN5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu.
Cosmin Pirv
21 feb. 2026, 10:14, Social

UPDATE:

IPJ Giurgiu a anunțat că din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 55 de ani, în timp ce conducea un microbuz, s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma accidentului, o femeie de 55 de ani a fost rănită și a fost dusă la spital.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc.

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit autorităților din Giurgiu, în microbuzul răsturnat în afara șoselei se aflau 16 persoane.

Având în vedere numărul pasagerilor, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului, au fost alocate forțe din cadrul ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov, respectiv o descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere și opt resurse medicale SMURD și SAJ.

Intervenția este în desfășurare.

